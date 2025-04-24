AMD также перенесла выход RX 9070 GRE на четвертый квартал.

Форум Board Channels, связанный с различными партнерами по производству видеокарт, поделился обновленной информацией по модели Radeon RX 9060 XT. Ходят слухи, что этот графический ускоритель среднего класса на базе процессора Navi 44 будет выпущен в ближайшие недели. Первоначально компания AMD планировала представить данную видеокарту в мае во время мероприятия Computex, а затем в июне, но график, похоже, в очередной раз изменился, хотя и в пользу игроков.

Теперь AMD, как сообщается, назначила датой выпуска Radeon RX 9060 XT 18 мая. Источник упоминает именно выпуск продукта, но это может быть неверным утверждением, и возможно, он имеет в виду анонс, который будет соответствовать более ранним слухам. Однако тот же источник упоминает запуск в июне, поэтому первоначальная формулировка действительно может быть точной. В любом случае, Radeon RX 9060 XT ожидается в течение трех-четырех недель с середины мая.

Согласно имеющейся информации, RX 9060 XT будет оснащена графическим процессором Navi 44 с 2048 потоковыми процессорами. Как и NVIDIA, AMD должна предложить две модели ускорителя с конфигурациями памяти на 16 ГБ и 8 ГБ.

Интересно, что слухи также упоминают еще одну невыпущенную видеокарту, Radeon RX 9070 GRE. Недавно сайтом Videocardz.com были раскрыты полные характеристики этой карты и указано, что AMD предоставила своим партнерам по производству плат обновленную информацию. Говорят, что эта модель будет оснащена графическим процессором Navi 48 с 3072 ядрами, но конфигурация памяти ограничена объемом всего 12 ГБ на 192-битном интерфейсе.

В этом сообщении утверждается, что выпуск Radeon RX 9070 GRE был перенесен на четвертый квартал. На данный момент нет подтверждения такой задержки, и стратегия AMD остается неясной, особенно с учетом того, что RX 9070 GRE идеально заполнит пробел между моделями RX 9070 и RX 9060 XT. Название карты несколько сбивает с толку, но это связано с тем, что она предназначена для запуска исключительно в Китае, по крайней мере на начальном этапе.