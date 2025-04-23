iQOO Z10 Turbo получит аккумулятор емкостью 7620 мАч, а Turbo Pro — 7000 мАч

Сегодня бренд iQOO подтвердил, что 28 апреля в Китае будут представлены смартфоны Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Производитель также поделился официальными изображениями, раскрывающими дизайн обоих смартфонов. Кроме того, выпущенные постеры подтвердили уже известные по ранним утечкам емкость аккумулятора и характеристики зарядки двух новинок.

Официальные постеры показывают, что старший iQOO Z10 Turbo Pro будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Компания утверждает, что IQOO Z10 Turbo Pro может зарядиться от 0 до 100 процентов всего за 33 минуты с помощью зарядного устройства на 120 Вт. Это является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним Z9 Turbo, который мог полностью зарядиться за 58 минут.

Также Z10 Turbo Pro будет поддерживать зарядку PD / PPS мощностью 100 Вт и зарядку UFCS Fusion мощностью 44 Вт. Зарядное устройство будет поставляться в комплекте с кабелем USB-C на USB-C.

Подтверждено, что обычный iQOO Z10 Turbo будет оснащен еще более емкой батареей на 7620 мАч, но с поддержкой быстрой зарядки мощностью только 90 Вт.

Работать IQOO Z10 Turbo будет на однокристальной системе Dimensity 8400, а версия Pro будет оснащена новым суббфлагманским чипсетом Snapdragon 8s Gen 4.

По имеющейся информации, оба устройства будут оснащены 6,78-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Стандартная модель может иметь 50-мегапиксельную и 2-мегапиксельную камеры, в то время как версия Pro получит 50-мегапиксельную и 8-мегапиксельную тыльные камеры.