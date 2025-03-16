Инсайдер раскрыл некоторые характеристики предстоящего устройства

Ожидается, что бренд iQOO представит смартфоны iQOO Z10 и Z10 Turbo в Китае в следующем месяце. В то время как стандартная модель будет оснащена чипсетом Dimensity 8400, старшая версия Turbo будет работать уже на базе нового чипсета Snapdragon 8s Elite. Таким образом, ожидается, что эти устройства будут конкурировать с Redmi Turbo 4 и выходящим скоро Redmi Turbo 4 Pro, которые оснащены теми же чипсетами. Новая утечка, любезно предоставленная известным инсайдером Digital Chat Station, раскрыла основные характеристики, подробно описав дисплей, камеры, чипсет, аккумулятор и возможности зарядки старшей модели.

Последние сообщения показали, что предстоящий iQOO Z10 Turbo будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Хотя инсайдер не уточнил название телефона, на который он ссылается в утечке, подробности об аккумуляторе и зарядке указывают на то, что речь идет именно об iQOO Z10 Turbo.

Утечка предполагает, что грядущий iQOO Z10 Turbo будет оснащен 6,78-дюймовой плоской OLED LTPS-панелью с разрешением 1,5K. Ожидается, что устройство будет оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойным модулем на задней стороне с основным 50-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным вспомогательным объективом. Инсайдер также утверждает, что устройство будет оснащено короткофокусным сканером отпечатков пальцев на экране и пластиковой средней рамкой.

Сообщается, что у iQOO Z10 Turbo будет брат-близнец под названием Vivo Y300 GT. Таким образом, Vivo Y300 GT также может получить те же характеристики, которые перечислены выше.