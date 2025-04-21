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Vivo выпустила смартфон X200s с чипсетом Dimensity 9400 Plus
Смартфон получил флагманские характеристики, три камеры по 50 Мп и возможность связи на коротких дистанциях без использования мобильной связи.

 Компания Vivo сегодня представила в Поднебесной свой новейший флагманский смартфон Vivo X200s. Телефон работает на недавно представленном чипе Dimensity 9400 Plus от MediaTek и предлагает спецификации, которые соответствуют устройствам флагманского уровня 2025 года.

 Передняя часть Vivo X200s включает 6,67-дюймовую плоскую OLED-панель Q10 от компании BOE. Экран имеет разрешение 1,5K (2800 x 1260 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, имеет ШИМ-затемнение 2160 Гц и пиковую яркость 4500 кд/м2, минимальные рамки по всему периметру и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

 Vivo X200s является одним из первых телефонов, работающих на базе новейшего флагманского чипсета Dimensity 9400 Plus от MediaTek. Это разогнанная версия оригинального Dimensity 9400 с 20%-ным улучшением производительности Agentic AI. Чипсет работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.1, и смартфон доступен в конфигурациях вплоть до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ.

 Автономная работа телефона возложена на аккумуляторную батарею емкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Компания Vivo в новом смартфоне вновь использует систему зарядки с двумя ячейками, как и в других телефонах серии X200.

 Система камер Vivo X200s вполне знакома поклонникам устройств Vivo. На задней панели находится модуль с основной 50-мегапиксельной камерой с датчиком Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения и собственной цветовой системой VCS 2.0 от Vivo. Компанию основной камере также составляет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив на базе Samsung JN1 и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив на базе Sony IMX882, предлагающий 3-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера представлена 32-мегапиксельным объективом с датчиком Samsung S5KKD1, что является стандартом для топовой линейки Vivo.

 Работает Vivo X200s под управлением оболочки OriginOS 5 на базе ОС Android 15. Кроме того, смартфон получил лазерную автофокусировку, датчик мерцания для стабилизации камеры, два динамика и рейтинги защиты от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

 Возможности подключения новинки весьма обширны. Телефон включает поддержку интерфейсов Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-передатчик и линейный вибромотор оси X. Vivo также рекламирует беспроводную связь на уровне километра для модели X200s. Эта инновационная беспроводная связь, которая позволяет пользователям подключаться на расстоянии нескольких километров, не используя мобильную сеть, скорее всего, будет актуальна только для Китая.

 Что касается размеров, то X200s имеет размеры 160,1 x 74,29 x 7,99 мм и массу 203 г или 205 г в зависимости от цвета. Vivo предлагает телефон в четырех вариантах: светло-фиолетовый, мятный, белый и черный.

 Vivo X200s будет доступен в пяти конфигурациях памяти:

12 ГБ/256 ГБ: 4199 юаней (~575 долларов США);

16 ГБ/256 ГБ: 4399 юаней (~600 долларов США);

12 ГБ/512 ГБ: 4699 юаней (~645 долларов США);

16 ГБ/512 ГБ: 4999 юаней (~685 долларов США);

16 ГБ/1 ТБ: 5499 юаней (~755 долларов США).

 На данный момент официально приобрести Vivo X200s можно только на китайском рынке, и пока неизвестно, будет ли он запущен на глобальные рынки. Судя по последним тенденциям Vivo, международная версия может и не появиться.

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#смартфоны #vivo #vivo x200 #смартфоны vivo #dimensity 9400+ #vivo x200s #dimensity 9400 plus
Источник: gizmochina.com
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