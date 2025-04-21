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goldas
Вышел второй трейлер Doom: The Dark Ages
Новый трейлер позволяет увидеть больше игрового процесса и главного антагониста игры.

Doom: The Dark Ages выйдет на персональных компьютерах и консолях 15 мая (или 13 мая для тех то готов заплатить немного больше). Хотя первый трейлер игры не раскрыл многого об игре, пользователи смогли лучше рассмотреть ее игровой процесс благодаря таким источникам, как IGN, которые получили возможность поиграть в демоверсию. А теперь Bethesda без лишнего шума выпустила второй трейлер, который показывает намного больше.

Стоит напомнить, что события Doom: The Dark Ages предшествуют Doom, вышедшей в 2016 году. По сюжету новой игры Палач Рока оказывается пленником ордена Ночных Стражей и применяется им в борьбе против демонов.

Новый трейлер Doom: The Dark Ages раскрывает антагониста игры и, по всей видимости, его теневого контролера, с которым игрокам, возможно, придется сразиться в качестве босса в конце игры. Кроме того, Doom Slayer, по-видимому, изначально находится под контролем Макиров, после чего его отправляют в качестве подкрепления в одиночку, чтобы помочь Стражам.

В заключение можно видеть, как мех Атлан быстро расправляется с Титанами и драконом. Кульминацией становится кадр с использованием BFG. Игра Doom: The Dark Ages должна вывести франшизу на новый уровень, выдвигая девиз «Stand and Fight». Разработчики рассчитывают, что Doom станет главным претендентом на звание «Игра года».

Кроме того, трейлер позволяет услышать саундтрек Doom: The Dark Ages. Хотя композитор Мик Гордон не принимает участие в разработке игры, в Finishing Move Inc. постарались сохранить оригинальную тему с оттенками музыкального стиля dubstep.

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#bethesda #doom #doom: the dark ages #bfg
Источник: notebookcheck.net
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