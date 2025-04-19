Это первое упоминание о подобной модели, но есть мнение, что это банальная опечатка и ошибка сотрудника сайта

Вероятнее всего, это ошибка маркетингового отдела компании Acer, в частности шведского отделения, управляющего одним из сайтов. Однако стоит отметить, что эта ошибка всё-таки сигнализирует о том, что RX 9070 GRE определенно находится на пути к релизу.

Название Radeon RX 9070 GRE XT появилось на одном из сайтов с видеокартами серии NITRO, который был запущен несколько недель назад. Официальное название карты — NITRO RX 9070 XT. Однако по причинам, которые не совсем понятны, карте дали дополнительное обозначение «GRE», что расшифровывается как Great Radeon Edition.

Портал Videocardz.com подтверждает, что Radeon RX 9070 GRE действительно выйдет, но у нее будет значительно меньше активных ядер, чем у обычной RX 9070. Поэтому вряд ли стоит ожидать появление модели GRE XT, если только AMD не решила внести еще больше путаницы в названия своих видеокарт. Спецификации, перечисленные для GRE XT относятся только к модели RX 9070 XT NITRO, в то время как другие модели используют официальные названия.

В любом случае можно сделать вывод, что утечка лишний раз подтверждает запланированный выход RX 9070 GRE, и путаница среди маркетинговых отделов об этом сигнализирует.