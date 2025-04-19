Сокет LGA 1851 получат только чипы Arrow Lake и Arrow Lake Refresh для настольных ПК

Сокет LGA 1851 компании Intel впервые был представлен в прошлом году с выходом линейки процессоров Arrow Lake-S для серии Core Ultra 200. Новый сокет был представлен в составе новейших материнских плат линейки Intel 800, и, несмотря на большие ожидания от семейства процессоров, она оказалась не слишком хороша в игровом сегменте.

Однако новый сокет и процессоры улучшили многопоточность и эффективность линейки настольных ПК Intel. Также сообщается, что компания работает над обновлением семейства Arrow Lake-S, которое будет включать обновление нейронного процессора и несколько дополнительных возможностей, но похоже, что после этого компания снова прибегнет к переходу на новый сокет.

Согласно последним данным из манифестов, похоже, что Intel уже готовит новый сокет, который будет использоваться в ее семействе настольных процессоров следующего поколения под кодовым названием Nova Lake-S. Это семейство заменит Arrow Lake и, как ожидается, появится в конце следующего года, то есть во второй половине 2026 года.

Для серии Nova Lake компания Intel планирует значительно увеличить количество ядер, как производительных, так и энергоэффективных. Текущие слухи предполагают до 16 производительных и до 32 энергоэффективных ядер, и эти чипы будут использоваться как в настольных компьютерах, так и на ноутбуках. Новый сокет LGA 1954 уже используется на референсных оценочных платформах, работающих на настольных процессорах Nova Lake-S.

Стоит обратить внимание, что пока официально не определен, какой сокет будут использовать чипы Nova Lake-S, но переход Intel на новый сокет после двух поколений выглядит вполне в духе Intel. В дополнение к Nova Lake, также можно ожидать, что преемник в виде серии Razer Lake, также будет использовать новый сокет LGA 1954, хотя говорить об этом преждевременно.

Сокет LGA 1954 может использовать материнские платы на будущих чипсетах серии 900, а Nova Lake-S следует отнести к семейству с маркетинговым названием Core Ultra 400, поскольку название Core Ultra 300 будет использоваться в серии Panther Lake, которая предназначена только для мобильных компьютеров.