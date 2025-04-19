Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Nova Lake-S перейдут на новый сокет LGA 1954
Сокет LGA 1851 получат только чипы Arrow Lake и Arrow Lake Refresh для настольных ПК

 Сокет LGA 1851 компании Intel впервые был представлен в прошлом году с выходом линейки процессоров Arrow Lake-S для серии Core Ultra 200. Новый сокет был представлен в составе новейших материнских плат линейки Intel 800, и, несмотря на большие ожидания от семейства процессоров, она оказалась не слишком хороша в игровом сегменте.

 Однако новый сокет и процессоры улучшили многопоточность и эффективность линейки настольных ПК Intel. Также сообщается, что компания работает над обновлением семейства Arrow Lake-S, которое будет включать обновление нейронного процессора и несколько дополнительных возможностей, но похоже, что после этого компания снова прибегнет к переходу на новый сокет.

 Согласно последним данным из манифестов, похоже, что Intel уже готовит новый сокет, который будет использоваться в ее семействе настольных процессоров следующего поколения под кодовым названием Nova Lake-S. Это семейство заменит Arrow Lake и, как ожидается, появится в конце следующего года, то есть во второй половине 2026 года.

 Для серии Nova Lake компания Intel планирует значительно увеличить количество ядер, как производительных, так и энергоэффективных. Текущие слухи предполагают до 16 производительных и до 32 энергоэффективных ядер, и эти чипы будут использоваться как в настольных компьютерах, так и на ноутбуках. Новый сокет LGA 1954 уже используется на референсных оценочных платформах, работающих на настольных процессорах Nova Lake-S.

 Стоит обратить внимание, что пока официально не определен, какой сокет будут использовать чипы Nova Lake-S, но переход Intel на новый сокет после двух поколений выглядит вполне в духе Intel. В дополнение к Nova Lake, также можно ожидать, что преемник в виде серии Razer Lake, также будет использовать новый сокет LGA 1954, хотя говорить об этом преждевременно.

Сокет LGA 1954 может использовать материнские платы на будущих чипсетах серии 900, а Nova Lake-S следует отнести к семейству с маркетинговым названием Core Ultra 400, поскольку название Core Ultra 300 будет использоваться в серии Panther Lake, которая предназначена только для мобильных компьютеров.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #arrow lake-s #lga 1851 #nova lake #nova lake-s #lga 1954 #core ultra 400
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
4
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Chrome на Android возвращает адресную строку вниз
1
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для армии и спецслужб
+

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
19:16
Не нравится - не ешь!
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
Дмитрий Васьков
19:16
Больше сокетов Богу Сокетов!
Десктопные процессоры Intel Nova Lake-S с сокетом LGA 1954 выйдут в 2026 году
dimkahon
19:13
https://dlss.download.nvidia.com/demos/zorah/ZorahSample_UE5_Source_1.0.0.7z
NVIDIA выложила в открытый доступ 108 ГБ демо Zorah с трассировкой лучей в Unreal Engine 5
dimkahon
19:11
Ну почему никогда, у амд такое постоянно... просто тут такое не выкладывают.
В Telegram выявлены мошеннические боты с пасхальной тематикой
Cowboy Huggies
19:07
Почти как 9600 XT, можно спутать.
Анонс видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT ожидается на Computex в июне
Максим Сидоров
18:47
В России не актуально. Я лучше на что то более полезное деньги потрачу, чем на платные подписки. А проблемы с установкой, запуском высосаны из пальца.
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
ebatoryi
18:43
у 50 стран валом оружия.Финляндия-это всего лишь одна из этих стран.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
ebatoryi
18:32
не будет только с хельсинки.Поидут блицкригом и с хельсинки и с литвы и с молдовы с румынией.Но вот когда только?после весенней распутицы,но не факт.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
STALKER1972
18:28
Какой дорого, автор что не видел НАШих цен???!!! Да это, почти даром!!! Я сегодня готов купить вариант на 2ТБ!!! Где в России???!!!
Тайвань приступил к переговорам с США по поводу снижения тарифов
Сергей Горобец
18:25
такой мощный, но система андроид на смартфон обновляется только 2 года. странно
MediaTek Dimensity 9500 набрал более 4 млн баллов в AnTuTu и обогнал Snapdragon 8 Elite на 17 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем