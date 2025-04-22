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Redmi Turbo 4 Pro со Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ ОЗУ поступит в продажу 24 апреля

Полные характеристики Redmi Turbo 4 Pro, цвета, цена и дата запуска появились в сети.
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 Суббренд компании Xiaomi Redmi только что подтвердил, что смартфон Turbo 4 Pro дебютирует в Китае на следующей неделе. Грядущий телефон под номером модели 25053RT47C появился в библиотеке продуктов China Telecom, это говорит о том, что его дебют непременно состоится. В списке раскрыто несколько ключевых деталей телефона, включая дизайн устройства, полные характеристики, возможные цены, цветовые варианты и ожидаемую дату выпуска.

 Согласно информации China Telecom, Redmi Turbo 4 Pro будет официально запущен в Китае 24 апреля. Ожидается, что телефон поступит в продажу в четырех конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ за 2099 юаней (около 290 долларов), 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ за 2399 юаней (около 330 долларов), 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ за 2799 юаней (около 380 долларов) и топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти по цене 2999 юаней (410 долларов).

 Кроме того, смартфон будет предлагаться в трех цветах: белом, черном и зеленом. Однако стоит отметить, что указанные цены могут не отражать окончательную розничную стоимость, поскольку телефон еще официально не представлен.

 Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет оснащен 6,83-дюймовой плоским OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K (2800 x 1280 пикселей), частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Также на передней панели находится 20-мегапиксельная камера, а задний модуль камер включает два датчика: основной 50-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельны сверхширокоугольный объектив.

 Телефон будет работать на базе однокристальной системы Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.0 на 1 ТБ. Автономность устройства будет возложена на аккумуляторную батарею емкостью 7550 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Что касается программного обеспечения, то Turbo 4 Pro будет поставляться с оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15. Телефон имеет размеры 163,1 x 77,93 x 7,98 мм и массу 219 граммов.

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 Другие раскрытые характеристики включают металлическую среднюю рамку, ИК-порт и защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69. Согласно изображениям, Turbo 4 Pro выглядит почти идентично обычному Redmi Turbo 4, который был выпущен ранее в этом году, но с чипсетом Dimensity 8400 от MediaTek.

 Кроме того, стандартный Redmi Turbo 4 был запущен на глобальном рынке под названием Poco X7 Pro. Учитывая это, Redmi Turbo 4 Pro, как ожидается, также поступит на международный рынок, но под названием Poco F7.

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