Это не серийная видеокарта, а результат деятельности сторонней организации, занимающейся переделкой пользовательских моделей в решения для серверов.

Недавние сообщения из Китая подтверждают, что флагманский графический процессор RTX 5090D Blackwell от компании NVIDIA, был успешно перенесен на новую печатную плату и оснащен новой системой охлаждения. Как можно было видеть на примере RTX 3090 и RTX 4090, специализированные компании теперь производят переоснащение видеокарт RTX 5090D кулерами с вентиляторами нагнетательного типа.

Двухслотовый дизайн таких карт явно не предназначен для игровых систем. Эти карты разработаны специально для серверов, специализирующихся на работе с искусственным интеллектом, который сейчас пользуется большим спросом. NVIDIA также анонсировала серию RTX PRO с увеличенным объемом памяти, но ожидается, что цены на данные ускорители будут значительно выше, чем на игровые варианты серии RTX 50.

В результате компании, специализирующиеся на покупке игровых карт переносят графические процессоры GB202 с карт RTX 5090 на новые платы. Эти платы отличаются от традиционных игровых версий и отличаются от них, например, разъемом питания, расположенным сзади. Такая конструкция упрощает установку ускорителя при использовании нескольких карт в серверных кластерах.

Подтверждено, что описываемая карта оснащена графическим процессором GB202, 32 ГБ памяти стандарта GDDR7 и интерфейсом PCIe 5.0 x16. Однако нет информации, сколько энергии могут потреблять эти графические процессоры, поскольку аналоги из серии RTX 4090, например, были заблокированы на уровне 450 Вт.