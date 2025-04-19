Новинка будет поддерживать все процессоры для платформы AM4, включая Ryzen 7 9800X3D

В сети появилось очередное напоминание о том, что компания Sapphire производит материнские платы. У компании есть несколько моделей для платформы AM4, и она уже выпустила материнские платы на базе чипсета B650 и даже B850. Теперь очередь дошла до модели с чипсетом A620A.

Sapphire A620AM PULSE WIFI является платой начального уровня и оснащена дизайном подсистемы питания по формуле 6+2+1 фаз. Устройство разработано для процессоров Ryzen 7, таких как Ryzen 7 9700X или Ryzen 7 9800X3D. Sapphire утверждает, что будет поддерживать эти процессоры без ограничений в производительности.

Плата поддерживает память стандарта DDR5 и, похоже, способна поддерживать модели со скоростью до 7200 МТ/с через два слота DIMM. Что касается поддержки интерфейса PCle, то есть только один полноразмерный слот, который относится к поколению PCIe 4.0, а не PCIe 5.0. Кроме того, плата получила дополнительный слот со спецификацией PCIe 3.0x4. Для системы хранения данных есть два интерфейса M.2, по-видимому, только с интерфейсом PCIe 4.0. Плата также включает встроенный модуль Wi-Fi (AX/6) и Bluetooth.

Стоит отметить, что плата на чипсете A620A по сути является той же, что и B650M. Единственными заметными отличиями между ними являются цвета конденсаторов, их количество и отсутствие радиатора на M.2 на модели A620. Китайские средства информации сообщают, что новая плата поступит в продажу 21 апреля. Напомню, что, как и все материнские платы линеек PULSE и NITRO, компания Sapphire продает их только на территории Китая.