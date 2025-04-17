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goldas
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ не пользуется спросом у покупателей
Запасы данной модели на складах продавцов позволяют карте сохранять рекомендованную цену

 Компания NVIDIA приложила много усилий, чтобы видеокарта RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти не попала в руки тестировщиков. Однако несколько устройств всё-таки оказались в руках некоторых профильных СМИ, которые подтвердили, что она заметно медленнее модели с 16 ГБ памяти в современных играх в режимах с высококачественными текстурами и высокими разрешениями.

 По данным 3DCenter, эта видеокарта все равно выглядит неплохим вариантом для NVIDIA. Известный немецкий ритейлер Mindfactory, несмотря на финансовые трудности, продолжает свою деятельность и предоставляет информацию о продажах. По официальным данным, компания реализовала более 105 единиц видеокарты RTX 5060 Ti, что значительно превышает обычные показатели. Однако, если бы не текущие проблемы, продажи могли бы быть вдвое больше.

 Что еще более важно, так это то, что карты RTX 5060 Ti имеются на складе, и они продаются по рекомендованной розничной цене: 399 евро за модель с 8 ГБ и 449 евро за версию с 16 ГБ. Карты NVIDIA по рекомендованной розничной цене являются чем-то невероятным с момента выпуска первого графического ускорителя серии RTX 50 в январе, что уже впечатляет.

 Модель с 8 ГБ памяти не упоминается, возможно, потому, что показатели были очень низкими, или розничный продавец мог специально скрыть данные, как это уже происходило с некоторыми моделями.

 Интересно, как AMD будет действовать при запуске продаж Radeon RX 9060 XT. Версия с 8 ГБ памяти, которая, по слухам, будет выпущена вместе с версией с 16 ГБ, может столкнуться с аналогичными проблемами. Возможно, AMD снизит цену до такого уровня, что пользователи не смогут найти причин для недовольства.

 Интересно, что Radeon RX 480 с 8 ГБ памяти была выпущена по цене 229 долларов почти 9 лет назад, но та карта имела 256-битную шину памяти, в отличие от 128-битной шины памяти в RX 9060 XT и RTX 5060 Ti. RX 9060 XT действительно будет иметь память стандарта GDDR6, но, несмотря на повышение тактовой частоты, ее пропускная способность будет всего на 25% выше.

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Источник: videocardz.com
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