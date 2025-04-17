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AMD Radeon RX 9070 GRE получит 3072 потоковых процессора и 12 ГБ памяти
Характеристики графической карты RX 9070 GRE просочились в сеть

 В ближайшие пару недель компания AMD должна раскрыть подробности о двух новых видеокартах серии Radeon RX 9000: RX 9060 XT и Radeon RX 9070 GRE. Многие считают, что модель GRE в конечном итоге заменит обычную RX 9070, особенно на рынках, где текущая модель отсутствует на складах. Характеристики предполагают, что в данной модели может быть совсем другой графический процессор, чем изначально предполагалось.

 По информации портала Videocardz.com графический ускоритель RX 9070 GRE на базе GPU Navi 48 будет включать 3072 потоковых процессора, это означает, что четвёртая часть ядер графического процессора будет отключена. Частота GPU в RX 9070 GRE будет выше, чем у оригинальной RX 9070, и, как сообщается, будет установлена на уровне 2,79 ГГц, что даст около 17,1 TFLOPS производительности по сравнению с 18 TFLOPS у RX 9070.

 Что касается памяти, то говорят, что RX 9070 GRE получит 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 192-битной шине памяти. Память будет работать не на скорости 20 Гбит/с, как у RX 9070 (XT) и RX 9060 XT, а только на 18 Гбит/с. Это означает, что пропускная способность памяти будет примерно на треть ниже, чем у RX 9070 (XT), составляющая 432 ГБ/с.

 Компания AMD явно хотела получить продукт, который заполнит пробел между RX 9070 и RX 9060 XT, и, похоже, она его нашла. Некоторые известные кастомные варианты будут приближаться к тактовой частоте 3,0 ГГц, так что для обычных моделей определенно есть место для разгона. В настоящее время неясно, будет ли новая видеокарта на базе чипа Navi 48 выпущена на глобальном рынке. Однако известно, что выпуск модели ожидается в этом квартале. Стоит обратить внимание, что в настоящее время нет эталонного дизайна для серии RX 9000 любой модели, поэтому здесь просто используются рендеры AMD. Как ожидается и RX 9070 GRE, и RX 9060 XT также не будут иметь эталонной версии.

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Источник: videocardz.com
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