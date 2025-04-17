В сети появилась информация о предстоящем анонсе видеокарт RX 9060 XT уже в мае на мероприятии Computex.

Компания AMD готовится выпустить новый графический процессор Radeon в среднем сегменте рынка. Предполагается, как и NVIDIA, план состоит в том, чтобы выпустить видеокарту одной модели, но с двумя конфигурациями памяти: 16 ГБ и 8 ГБ. Однако точно не ясно, будет ли AMD следовать этому плану учитывая относительно негативные отзывы, которые NVIDIA получила о прошедшем анонсе RTX 5060 Ti.

На данный момент самым важным вопросом является то, когда эта карта станет доступна для покупки. Нельзя быть точно уверенными, правдив ли этот слух, но ранее упоминалась, что партнеры по производству видеокарт считают, что RX 9060 XT должна дебютировать на выставке Computex. Редактор и обозреватель портала Chiphell, похоже, согласны, что запуск еще одной видеокарты на архитектуре RDNA4 состоится в мае.

Radeon RX 9060 XT почти наверняка оснащена графическим процессором Navi 44, который меньше по сравнению с чипом Navi 48, используемым в серии RX 9070. Сообщается, что карта имеет низкие требования к блоку питания, мощность которого должна быть в пределах 500-550 Вт и, как NVIDIA RTX 5060 Ti, в основном будет полагаться на 8-контактные разъемы питания.

Как уже сообщалось ранее, Radeon RX 9060 XT должна иметь гораздо более высокую тактовую частоту по сравнению с RX 9070. Информация предполагает, что она может быть даже на 700 МГц выше. Это может стать одним из основных факторов более высокой производительности по сравнению с моделями текущего поколения. Однако скорость памяти GDDR6 на уровне 20 Гбит/с не принесет особо большого прироста по сравнению с 18 Гбит/с в RX 7600 на базе архитектуры RDNA3.

Напомню, что компания NVIDIA решила снизить цену на свои новые карты линейки RTX XX60 Ti, поэтому AMD может последовать её примеру и скорректировать данную характеристику для лучшей конкуренции с новинками от Дженсена Хуанга.