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goldas
Android получит функцию автоматической перезагрузки после трех дней бездействия
Функция позволяет дополнительно защитить устройства от утечки пользователями личных данных

 Google усердно работает над улучшением опыта использования телефонов на базе ОС Android. Говорят, что теперь компания внедряет новую функцию безопасности с помощью последнего обновления сервиса Google Play, которое автоматически перезагрузит телефон, если он не использовался в течение трех суток. После этого все, что нужно будет сделать, это ввести пароль, и биометрия также не будет работать без его ввода. Эта функция предназначена для защиты пользовательских данных, особенно если телефон долгое время простаивал.

 Это новое обновление безопасности работает следующим образом: если телефон или планшет не трогали и не разблокировали в течение трех дней подряд, то он автоматически перейдет в безопасный режим. Таким образом, данные на устройствах остаются полностью зашифрованными, поскольку их нельзя разблокировать с помощью биометрии, такой как лицо или отпечаток пальца. Он не позволит пользователю войти, пока не будет введен правильный PIN-код или пароль.

 Ожидается, что обновление будет выпущено как для телефонов, так и для планшетов на платформе Android, но не предназначено для носимых устройств, Android Auto или телевизоров. Эта функция не является тем же самым, что сброс настроек к заводским настройкам, поскольку данные остаются в сохранности, но к ним нельзя получить доступ без пароля. Ранее Apple представила похожую функцию в своем обновлении iOS 18.1, которая называлась «Перезагрузка бездействия» и имеет ту же схему автоматического перезапуска в случае бездействия, но в течение четырех дней.

 Похоже, что и Apple, и Google сосредоточены на введении более строгих мер по защите пользовательских данных и внедрении более мощных функций безопасности, что затрудняет попадание данных в чужие руки. Как только Google сможет подтвердить график развертывания и список поддерживаемых устройств, это даст пользователям большую осведомленность. На данный момент эта функция выглядит очень многообещающе с точки зрения дополнительной безопасности.

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#apple #google #android #google play
Источник: wccftech.com
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