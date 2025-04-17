Функция позволяет дополнительно защитить устройства от утечки пользователями личных данных

Google усердно работает над улучшением опыта использования телефонов на базе ОС Android. Говорят, что теперь компания внедряет новую функцию безопасности с помощью последнего обновления сервиса Google Play, которое автоматически перезагрузит телефон, если он не использовался в течение трех суток. После этого все, что нужно будет сделать, это ввести пароль, и биометрия также не будет работать без его ввода. Эта функция предназначена для защиты пользовательских данных, особенно если телефон долгое время простаивал.

Это новое обновление безопасности работает следующим образом: если телефон или планшет не трогали и не разблокировали в течение трех дней подряд, то он автоматически перейдет в безопасный режим. Таким образом, данные на устройствах остаются полностью зашифрованными, поскольку их нельзя разблокировать с помощью биометрии, такой как лицо или отпечаток пальца. Он не позволит пользователю войти, пока не будет введен правильный PIN-код или пароль.

Ожидается, что обновление будет выпущено как для телефонов, так и для планшетов на платформе Android, но не предназначено для носимых устройств, Android Auto или телевизоров. Эта функция не является тем же самым, что сброс настроек к заводским настройкам, поскольку данные остаются в сохранности, но к ним нельзя получить доступ без пароля. Ранее Apple представила похожую функцию в своем обновлении iOS 18.1, которая называлась «Перезагрузка бездействия» и имеет ту же схему автоматического перезапуска в случае бездействия, но в течение четырех дней.

Похоже, что и Apple, и Google сосредоточены на введении более строгих мер по защите пользовательских данных и внедрении более мощных функций безопасности, что затрудняет попадание данных в чужие руки. Как только Google сможет подтвердить график развертывания и список поддерживаемых устройств, это даст пользователям большую осведомленность. На данный момент эта функция выглядит очень многообещающе с точки зрения дополнительной безопасности.