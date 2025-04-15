GPU-Z подтверждает 4608 ядер CUDA, частоту до 2572 МГц и 128-битную шину памяти.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti выйдет уже через два дня, и указанная на снимке экрана модель RTX 5060 Ti является картой с 16 ГБ памяти стандарта GDDR7. Интересно, что BIOS был окончательно доработан уже 16 марта, то есть меньше месяца назад. Эта модель также имеет заблокированный TDP на уровне 180 Вт, без возможности его корректировки.

В последнем выпуске GPU-Z на прошлой неделе утилита получила поддержку RTX 5060 Ti, поэтому она подтверждает дату выпуска 15 апреля, хотя это всего лишь дата снятия запрета на обзоры.

Из скриншота видно, что базовая тактовая частота RTX 5060 Ti составляет 2407 МГц, а тактовая частота в режиме ускорения равна 2572 МГц. Частота памяти установлена на уровне 1750 МГц означая, что эффективная скорость памяти составляет 28 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 448 ГБ/с через 128-битную шину памяти. Указанная модель использует память производства Samsung, поэтому, похоже, на этой карте все еще нет чипов Hynix.

Теперь можно подтвердить, что карта имеет 4608 ядер CUDA, 144 TMU и 48 ROP, которые, как можно надеяться, включены во всех моделях. Кроме того, программное обеспечение GPU-Z также подтверждает спецификацию интерфейса PCIe 5.0 с 8 линиями.

В настоящее время карта использует новый предварительный драйвер под номером 575.94, на котором и будут основаны обзоры. Окончательная версия с сертификатом WHQL может получить другой номер.

Стоит напомнить, что завтра дата эмбарго на обзоры, а это значит, что пользователи получат представление о картах-партнерах. Насколько известно, для RTX 5060 Ti нет варианта Founders Edition. Кроме того, хотя RTX 5060 Ti поставляется в конфигурациях с 16 ГБ и 8 ГБ, NVIDIA позаботилась о том, чтобы завтра были опубликованы обзоры только старшей модели с 16 ГБ.

Кроме того, сегодня стало известно из утечки от компании PALIT, что обычная RTX 5060 будет анонсирована вместе с RTX 5060 Ti, но подробной информации о ней на данный момент нет.