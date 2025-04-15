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GeForce RTX 5060 будет представлена 15 апреля вместе с RTX 5060 Ti
Компания PALIT случайно раскрыла дату анонса RTX 5060 до официального запуска.

 Компания PALIT подтверждает планы по запуску видеокарт серии GeForce RTX 5060 Ti в линейках Infinity 3 и DUAL, которые, по-видимому, придерживаются простых черных цветовых схем.

 Однако объявление Palit Japan приносит подтверждение анонса еще одной модели поколения GeForce RTX 50 - RTX 5060. На данный момент уже ни для кого не секрет, что RTX 5060 Ti будет представлена в версиях с 16 ГБ и 8 ГБ памяти, поэтому эта часть анонса не является сюрпризом. Однако до сих пор было весьма ограниченное количество информации об обычной модели RTX 5060.

 По словам Palit, эта модель также станет героем завтрашнего объявления. Это стало известно из-за того, что кто-то в Palit просто опубликовал анонс на день раньше времени:

Самое интересно, что эта модель будет запущена вместе с RTX 5060 Ti и пока не было никаких утечек от розничных продавцов с этой моделью. Известный инсайдер @momomo_us обнаружил, что новый графический ускоритель Palit уже указан некоторыми розничными продавцами. Была опубликована первая фотография новой модели Infinity 3 OC от Palit RTX 5060 Ti 16 ГБ.

 Довольно редко можно наблюдать подобные ошибки от партнеров NVIDIA, однако, иногда они всё-таки случаются.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #palit #rtx 5060 #rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
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