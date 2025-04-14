Новое портативное игровое устройство основано на процессоре Core Ultra 7 255H и включает подключаемые геймпады и клавиатуру

Компания Intel медленно, но верно догоняет AMD в плане производительности встроенной графики на интегрированных решениях. Серия мобильных процессоров Lunar Lake, выпущенная в конце четвертого квартала прошлого года, полностью изменила позиционирование Intel по производительности в играх. Однако доступ к такой графике очень ограничен из-за небольшого количества партнеров по выпуску игровых карманных систем на оборудовании Intel.

Хотя линейка Lunar Lake кажется великолепной альтернативой чипам AMD Ryzen Al 300 серии Strix Point, есть проблема с ценой устройств на её основе. В качестве альтернативы партнеры Intel могут рассмотреть процессоры серии Arrow Lake-H, которые не оснащены той же мощной графикой Xe2, но предлагают несколько улучшенную графику поколения Alchemist+.

Компания Onexplayer, являющаяся одним из популярных производителей игровых карманных систем, теперь представила совершенно новую игровую консоль на базе чипа Arrow Lake-H, а именно процессора Core Ultra 7 255H с графикой Arc 140T. В настоящее время это же устройство продается с процессором Ryzen AI HX 9 370 и самой мощной встроенной графикой Radeon 890M от AMD.

Дизайн консоли Onexplayer X1 Pro тематически связан с аниме-сериалом Evangelion, поэтому она доступна только в красной цветовой гамме. Игровое устройство также комплектуется вместительным хранилищем объемом 2 ТБ и 64 ГБ памяти. Однако за такую конфигурацию придется заплатить внушительные 1649 долларов, что является просто невообразимой суммой для такого типа устройства.

Единственное преимущество Onexplayer X1 Pro с чипом Arrow Lake-HX заключается в том, что это не просто игровой карманный компьютер, а скорее планшет с подключаемыми геймпадами и дополнительной клавиатурой, превращающей систему в небольшой ноутбук. Таким образом, это устройство 3 в 1, а не только игровая система.

Конечно, чем больше опций, тем лучше для пользователей, но столь высокая цена может просто отпугнуть желающих ей обладать.

В настоящее время игровая система Onexplayer X1 Pro продается эксклюзивно только одним розничным продавцом с предполагаемыми датами поставки во второй половине текущего месяца.