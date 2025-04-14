Ходят слухи, что предстоящий Redmi Turbo 4 Pro будет переименован в Poco F7 и станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4

После выпуска смартфона Redmi Turbo 4 месяца назад Xiaomi теперь готовится представить старшую версию - Redmi Turbo 4 Pro в Китае. Ожидается, что среднебюджетный телефон, ориентированный на высокую производительность, скоро появится на рынке, и новая утечка раскрыла некоторые подробности перед его скорым дебютом.

Как сообщил известный инсайдер Smart Pikachu, грядущий Redmi Turbo 4 Pro дебютирует в ближайшее время и сможет похвастаться наличием аккумулятора емкостью 7500 мАч. Это означает, что Turbo 4 Pro станет следующим телефоном от Xiaomi, который будет использовать кремниево-углеродную технологию аккумулятора. Redmi Turbo 4 поступил в продажу еще в январе с уже впечатляющим на тот момент аккумулятором емкостью 6550 мАч, а его Pro-версия теперь может ещё больше повысить планку.

Предположительно, Redmi Turbo 4 Pro также будет иметь стеклянный корпус и металлическую среднюю рамку. Кроме того, смартфон может стать первым устройством, которое будет работать на однокристальной системе Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. Этот чипсет был представлен всего две недели назад и уже показал себя с наилучшей стороны, с производительностью, как минимум, на уровне прошлогоднего флагмана Snapdragon 8 Gen 3.

Пока неизвестно, когда именно будет представлен Redmi Turbo 4 Pro, но существующая на данный момент информация предполагает запуск в самом конце месяца. Сертификационные списки указывают на то, что Redmi Turbo 4 Pro может быть переименован в Poco F7 для глобального рынка, и хотя можно ожидать, что этот телефон также будет оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 4, вряд ли он получит аккумулятор емкостью 7500 мАч, о котором говорилось выше. Напомню, что Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra уже поступили в продажу по всему миру, но с батареями меньшей ёмкости, чем их аналоги из серии Redmi K80 для китайского рынка.