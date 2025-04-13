Выход нового поколения мини-ПК состоится уже в текущем месяце

Прошло уже довольно много времени с момента выхода обновлений в линейке компактных ПК ROG NUC, высококлассных игровых мини-ПК от компании ASUS. Хотя ASUS недавно в основном полагалась на продукцию AMD, компания решила использовать оборудование Intel для данной системы. Сегодня ASUS подтвердила, что её NUC 2025 для любителей компьютерных игр будет использовать процессор Core Ultra 9 275HX.

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ROG NUC 2025 является обновлением по сравнению с моделью предыдущего поколения на базе чипа Core Ultra 9 185H и видеокарты RTX 4070. Новая версия будет использовать не только процессоры серии Arrow Lake-HX, но и мобильный графический ускоритель GeForce RTX 5080.

Новый ROG NUC 2025 имеет 3-литровый корпус с размерами 282 x 188 x 56 мм, а также массу 3,12 кг. Мини-ПК поддерживает беспроводной интерфейс WiFi 7 и память стандарта DDR5-6400, позволяя пользователям самостоятельно выполнять обновление памяти вплоть до 96 ГБ. Благодаря использованию видеокарты RTX 5080 компания ASUS добавила поддержку порта DisplayPort 2.1 в дополнение к HDMI 2.1.

Когда новый мини-ПК был анонсирован на мероприятии CES 2025, предполагалось, что он не может стоить дешевле 2199 долларов, и, к сожалению, прогнозы оправдались, причем цена устройства оказалась гораздо больше предполагаемой. ASUS подтвердила, что флагманские варианты на базе процессора Core Ultra 9 будут продаваться по цене 24 399 юаней с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ памяти, а также 24 999 юаней с накопителем на 2 ТБ памяти. Таким образом, ROG NUC 2025 будет стоить в пределах 3300–3400 долларов, что очень дорого.

Характеристики ROG NUC 2025:

• Процессор: Intel Core Ultra 9 Arrow Lake-HX;

• Графика: NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 ГБ GDDR7;

• Память: DDR5-6400 МГц, 16 ГБ с возможностью расширения до 96 ГБ;

• Накопитель: 1/2 ТБ PCIe Gen 4 SSD;

• Чипсет: встроенный;

• Беспроводная связь: Intel WiFi 7 и Bluetooth 5.4;

• Локальная сеть: Intel 2.5Gb Ethernet Port;

• Аудио: Realtek ALC3251;

• Передние порты ввода-вывода: 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2x USB 3.2 10 Гбит/с Type-A;

• Задние порты ввода-вывода: 1x Thunderbolt 4 Type-C с DisplayPort 2.1, 4x USB 3.2 10 Гбит/с Type-A, 2x HDMI 2.1 FRL, 2x DisplayPort 2.1, 1x RJ45 LAN, 1x DC-in, 1x Kensington Lock;

• Размеры: 282,4 мм x 187,7 мм x 56,5 мм;

• Вес: 3,12 кг.

Цена:

• Core Ultra 9, RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ, 2 ТБ: 24 999 юаней (-3420 долларов США)$

• Core Ultra 9, RTX 5080, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ: 24 399 юаней (-3300 долларов США).

Выход новинки состоится уже в апреле.