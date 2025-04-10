Линейка включает шесть моделей с тактовой частотой до 5,4 ГГц и 16 ядрами Zen 4

Компании AMD потребовалось несколько месяцев, чтобы окончательно подтвердить новые процессоры, но ожидание наконец подошло к концу. Всего через несколько дней после того, как компания ASUS представила свой первый ноутбук ROG STRIX, оснащенный процессорами серии Ryzen 8000HX, AMD официально представляет обновлению серию мобильных чипов Dragon Range.

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Кодовое название Dragon Range Refresh относится к обновленным чипам Ryzen 7000HX, теперь получившим название Ryzen 8000HX. По большому счету, это те же процессоры, за исключением того, что они должны работать на более высокой тактовой частоте, а значит быть немного быстрее. Это также означает, что линейка по сути представляет собой новый продукт на архитектуре Zen 4, а также своеобразную альтернативу только что выпущенной линейки Fire Range на архитектуре Zen 5.

Флагманским обновленной линейки является процессор Ryzen 9 8945HX, который может похвастаться 16 ядрами Zen 4 на тактовой частоте до 5,4 ГГц. Компания подтверждает, что этот чип будет запущен по всему миру. Серия позиционируется для использования в высокопроизводительных игровых платформах с TDP от 55 до 75 Вт. Всего в линейку входит шесть процессоров с количеством ядер от 8 до 16, а также имеют от 2 до 12 графических модулей и мощность от 28 до 55 Вт. Геймеры получат быстрые процессоры, которые представляют собой переделанные процессоры настольного уровня с теми же CCD-матрицами и IODS, за исключением ограничения мощности для мобильных устройств.

Следует отметить, что эти процессоры не имеют поддержки Ryzen Al. Поскольку это изначально настольная платформа, то в IOD не предусмотрен нейронный процессор NPU, поэтому линейка не поддерживает ускорения искусственного интеллекта.

Вполне следует ожидать выхода тех же ноутбуков, в основе которых лежали чипы Ryzen 7000HX, но с обновленной линейкой Ryzen 8000HX. Эти ноутбуки будут использоваться совместно с новейшими мобильными графическими процессорами серии GeForce RTX 50.