Компании AMD потребовалось несколько месяцев, чтобы окончательно подтвердить новые процессоры, но ожидание наконец подошло к концу. Всего через несколько дней после того, как компания ASUS представила свой первый ноутбук ROG STRIX, оснащенный процессорами серии Ryzen 8000HX, AMD официально представляет обновлению серию мобильных чипов Dragon Range.
Кодовое название Dragon Range Refresh относится к обновленным чипам Ryzen 7000HX, теперь получившим название Ryzen 8000HX. По большому счету, это те же процессоры, за исключением того, что они должны работать на более высокой тактовой частоте, а значит быть немного быстрее. Это также означает, что линейка по сути представляет собой новый продукт на архитектуре Zen 4, а также своеобразную альтернативу только что выпущенной линейки Fire Range на архитектуре Zen 5.
Флагманским обновленной линейки является процессор Ryzen 9 8945HX, который может похвастаться 16 ядрами Zen 4 на тактовой частоте до 5,4 ГГц. Компания подтверждает, что этот чип будет запущен по всему миру. Серия позиционируется для использования в высокопроизводительных игровых платформах с TDP от 55 до 75 Вт. Всего в линейку входит шесть процессоров с количеством ядер от 8 до 16, а также имеют от 2 до 12 графических модулей и мощность от 28 до 55 Вт. Геймеры получат быстрые процессоры, которые представляют собой переделанные процессоры настольного уровня с теми же CCD-матрицами и IODS, за исключением ограничения мощности для мобильных устройств.
Следует отметить, что эти процессоры не имеют поддержки Ryzen Al. Поскольку это изначально настольная платформа, то в IOD не предусмотрен нейронный процессор NPU, поэтому линейка не поддерживает ускорения искусственного интеллекта.
Вполне следует ожидать выхода тех же ноутбуков, в основе которых лежали чипы Ryzen 7000HX, но с обновленной линейкой Ryzen 8000HX. Эти ноутбуки будут использоваться совместно с новейшими мобильными графическими процессорами серии GeForce RTX 50.