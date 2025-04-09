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ZOTAC представила GeForce RTX 5070 X-Gaming JX Online 3 edition
Видеокарта, похоже, не попадет в розницу, а будет разыграна на игровом турнире по JX Online 3.

 Необходимо сразу отметить, что графические ускорители X-Gaming не доступны для покупки на глобальном рынке, а предназначены для азиатского региона, и это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Как недавно сообщалось, карты X-Gaming в серии NVIDIA GeForce RTX 50 были выпущены совсем недавно, но они уже получили различные возможности кастомизации.

 Компания ZOTAC выпустила модель GeForce RTX 5070 X-Gaming в честь игры JX Online 3. Эта версия по сути представляет собой ту же самую карту, с тем же кожухом, но поставляется в новой упаковке и имеет кастомизированную заднюю пластину.

 ZOTAC пока официально не разместила новую карту на своем веб-сайте, поэтому её точные характеристики неизвестны. Однако, если предположить, что эта модель основана на обычной версии X-Gaming без разгона, то она должна выйти с референсными тактовыми частотами от NVIDIA. Это означает, что ускоритель будет работать на тактовой частоте до 2,5 ГГц и иметь мощность TDP 250 Вт.

 В остальном это всё та же модель RTX 5070 с 6144 ядрами CUDA, а также 12 ГБ памяти стандарта GDDR7. Карта имеет конструкцию толщиной 3 слота с тремя вентиляторами и использует один 16-контактный разъем питания.

 ZOTAC, возможно, не будет продавать эту карту напрямую на розничном рынке. Вместо этого она будет предложена в качестве приза во время специального конкурса, который состоится на следующей неделе, о чем компания заявила следующее: "С 12 по 13 апреля посетите мероприятие в прямом эфире турнира Competitive Heroes Tournament JX Online 3 в Nanjing LeDongLi Jiangning International Esports Center, чтобы получить шанс выиграть эту ограниченную серию брендинговой видеокарты. Помимо видеокарты, есть и другие щедрые подарки, которые ждут своих героев".

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 50 #rtx 5070
Источник: videocardz.com
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