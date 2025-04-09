Ранее вся серия RTX 50 полагалась на чипы памяти компании Samsung.

Официально новейшая серия видеокарт GeForce RTX 50 поддерживает чипы от трех поставщиков памяти: Samsung, SK Hynix и Micron. Однако на сегодняшний день на картах серии GeForce RTX 50 можно было найти только память производства Samsung, в то время как другие компании только объявили о своих планах производства чипов памяти нового поколения, но без каких-либо признаков их появления на рынке.

Однако сообщается, что компания NVIDIA теперь использует чипы памяти GDDR7 от SK Hynix. Это уже происходит с видеокартами RTX 5070, по крайней мере, это утверждает MEGAsizeGPU.