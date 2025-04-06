Китайский производитель графических карт Zephyr представил GeForce RTX 4070 Sakura Snow X — компактную видеокарту с полностью обработанным на станке с ЧПУ алюминиевым кожухом и интегрированным кронштейном ввода/вывода.

Китайский производитель графических карт Zephyr представил новую модель ускорителя GeForce RTX 4070 Sakura Snow X. Отличительной особенностью этой видеокарты является полностью обработанный на станке с ЧПУ металлический кожух, включающий интегрированный кронштейн ввода-вывода.

Zephyr специализируется на изготовлении графических карт на заказ, часто уделяя особое внимание компактным конструкциям. Например, в прошлом году компания анонсировала «первую в мире» модель RTX 4070 в компактном форм-факторе ITX. Хотя доступны и более новые поколения графических процессоров, выбор продуктов Zephyr часто соответствует определенным требованиям к сборке с малым форм-фактором (SFF), где кроме высокой производительности могут быть приоритетными другие аспекты.

GeForce RTX 4070 Sakura Snow X имеет конструктивные материалы, которые обычно не встречаются в одновентиляторных видеокартах стандарта Mini-ITX. В то время как кожухи графических процессоров обычно изготавливаются из пластика или иногда включают металлические компоненты на более крупных картах более высокого уровня новая Sakura Snow X имеет кожух, полностью изготовленный из алюминия с использованием точных процессов станков с ЧПУ. Это приводит к получению прочной конструкции. На визуализированных изображениях карта показана в белом цвете, а на фотографиях показана металлическая серая отделка. Размеры карты составляют 176×127×41 мм без учета панели ввода/вывода, двухслотовая конструкция с одним вентилятором соответствует рекомендациям Nvidia по малому форм-фактору.

Карта имеет стандартные характеристики RTX 4070, а именно графический процессор AD104-250 с 5888 ядрами CUDA, базовую частоту 1920 МГц и частоту в режиме ускорения 2475 МГц. Модель включает 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X на 192-битной шине и включает три порта DisplayPort и один разъем HDMI. Несмотря на то, что это карта предыдущего поколения, RTX 4070 остается вполне конкурентоспособной, и работает всего на 16 процентов медленнее, чем ее преемница поколения Blackwell.

Один вентилятор диаметром 105 мм, а также инновационный кожух системы охлаждения способствовали снижению рабочей температуры на 6°C по сравнению с картой RTX 4070 Sakura, еще одним графическим ускорителем в форм-факторе Mini-ITX от компании Zephyr.

Видеокарта Zephyr GeForce RTX 4070 Sakura Snow X доступна исключительно на китайских платформах электронной продажи по цене 4399 юаней (примерно 605 долларов США).