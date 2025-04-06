Прочные, простые и надежные цифровые часы имеют срок службы батареи 5 лет и водонепроницаемость 200 м.

Часы Casio G-Shock DW-5600 снова появились в продаже на Amazon, и хотя это не какой-то ограниченный тираж, вызывающий ажиотаж, это по-прежнему одни из самых надежных и любимых цифровых часов в линейке компании Casio. Недавно пополнившие запасы часы DW5600UE-1 могут выглядеть почти идентично старым DW5600E-1V, но они действительно получили несколько внутренних улучшений, на которые стоит обратить внимание потенциальным покупателям.

Для начала следует сказать, что эта модель является частью той же самой известной и популярной серии 5600, которая впервые появилась в конце 80-х годов прошлого века. Известные своим квадратным корпусом, минималистичным цифровым дисплеем и прочной конструкцией, часы DW-5600 были и остаются фаворитами для тех, кто хочет иметь практичные часы, которые выдерживают суровые условия эксплуатации.

Часы модели DW5600UE придерживается той же формулы, но добавляют светодиодную подсветку вместо старой EL-панели и более долговечную батарею, позволяющую работать часам до пяти лет без подзарядки, по словам Casio. Новинка также поставляется с возможностью водонепроницаемости до 200 метров, секундомером, таймером обратного отсчета, будильниками и фирменной ударопрочностью серии G-Shock. В принципе, если кому-то нужны часы, которые просто работают и делают это хорошо, то DW5600UE не должны подвести.

Самым интересным является то, что часы часто стоят менее 60 долларов.