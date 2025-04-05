Смартфон выходит во второй половине года по цене от 380 евро.

Бренд Motorola представил смартфон Edge 60 Fusion в качестве первого смартфона на базе чипсета Dimensity 7400 в начале этой недели. Теперь в сети появились подробности о предстоящей базовой модели линейки под названием Edge 60. Новая утечка раскрыла различную информацию, такую как цвета устройства, его дизайн и многое другое.

Новая модель Edge 60 компании всплыла в свежей утечке, которая раскрывает подробности устройства вместе с официальным рендером. Утечка раскрыла полный дизайн смартфона вместе с его цветовыми вариантами. Motorola не вносит никаких серьезных изменений по сравнению со своими предшественниками и выпустит смартфон как минимум в двух цветовых вариантах, а именно в синем и зеленом. Похоже, что оба варианта будут иметь отделку из веганской кожи для задней панели.

Также на задней панели находится квадратный модуль камеры, в котором размещены три объектива и светодиодная вспышка. В сообщении утверждается, что основная камера использует датчик Sony LYTIA, который предлагает поддержку OIS (оптической стабилизации изображения) и даже функцию суперзума. Другие заметные особенности дизайна, которые можно наблюдать — это поддержка Dolby Atmos, USB Type-C и изогнутый дисплей с центральным отверстием для селфи-камеры.

Ожидается, что Motorola предложит некий рейтинг IP для защиты от воды и пыли. Согласно последним сообщениям, Motorola Edge 60 Fusion может быть выпущен по цене 380 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфон является прямым преемником модели Edge 50 и может быть выпущен в примерно во второй половине текущего года.