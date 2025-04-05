Видеокарта изначально будет предназначена для китайского рынка, но дата её выхода пока неизвестна

Это то, о чем ранее ходили слухи в сети, но, похоже, теперь появилось подтверждение от портала Benchlife, медиа-источника, имеющего очень тесные связи со многими партнерами по производству видеокарт. Согласно последнему сообщению ресурса, видеокарта Radeon RX 9070 GRE, являющаяся новой специальной версией графического процессора на архитектуре RDNA4, действительно будет иметь 12 ГБ памяти.

Это означает, что в то время как модели RX 9070 XT и RX 9070 полагаются на 256-битную шину памяти и конфигурации памяти 16 ГБ, новая модель GRE будет иметь ограничение по обоим параметрам, то есть шина будет уже, а объем памяти меньше. Если говорить о конкретных цифрах, то карта будет использовать 192-битную шину и память, ограниченную только 12 ГБ. В результате пропускная способность новинки снизится до 480 ГБ/с, что составляет примерно 25-процентное снижение.

«Наши источники сообщили нам, что Radeon RX 9070 GRE 12 ГБ в настоящее время планируется партнерами и готова к массовому производству, поэтому вскоре мы увидим соответствующую видеокарту, выпущенную на китайский рынок», - сообщает портал Benchlife.

Сайт также сообщает, что эта карта действительно предназначена для китайского рынка. Таким образом изначально мы не увидим эту версию на глобальном рынке. AMD когда-то вывела свою модель GRE на международный рынок, и это была Radeon RX 7900 GRE. Возможно, есть план вывести и RX 9070 GRE на мировой рынок, но это явно не текущие планы AMD.

Компания часто отдает приоритет разным моделям для разных рынков, и серия GRE является частью такого планирования. Например, когда AMD выпустила серию Radeon RX 7600 XT, то эти карты не были доступны в Китае, потому что компания выпустила там исключительно модель Radeon RX 6750 GRE.

Тем временем AMD собирается анонсировать свою линейку Radeon RX 9060 XT, так что, возможно, модели RX 9070 GRE предназначены для снижения спроса на будущие модели на базе графического процессора Navi 44.

Самое важное заключается в том, что грядущая видеокарта уже находится на стадии предварительного планирования и готова к массовому производству. Поскольку видеокарты RX 9070 XT/RX 9070 производились в течение нескольких месяцев до запуска, есть явный признак того, что модели GRE будут иметь меньший запас на момент запуска.