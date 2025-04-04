Поскольку это бета-версия, то этот порт все еще находится в стадии активной разработки и имеет много недочетов, которые нужно проработать

В конце прошлого года команда разработчиков, которая ранее успешно портировала Grand Theft Auto III (GTA 3) на последнюю игровую консоль компании Sega - Dreamcast, представила бета-версию своего нового проекта — Grand Theft Auto: Vice City (GTA: VC). Этот порт, выпущенный на GitHub 1 апреля, был протестирован на реальном оборудовании.

Как объясняется на странице GitHub, для создания файла образа консоли Dreamcast требуется розничная версия GTA 3 или GTA: Vice City. Однако, в качестве альтернативы можно использовать версию Grand Theft Auto: The Trilogy для персональных компьютеров, которая, по словам разработчиков, также подходит для этой задачи. Помимо этого, для создания образа необходимы ещё два инструмента, ссылки на которые также доступны на странице GitHub.

Falco Girgis, один из разработчиков проекта, поделился коротким видео геймплея на своей странице в социальной сети X* (запрещена в России). Он отметил, что игра работает стабильно, хотя и наблюдаются некоторые графические сбои и непостоянная частота кадров. Однако, по его словам, такие проблемы вполне ожидаемы, поскольку проект находится на стадии бета-версии. Команда активно работает над устранением выявленных недочётов и добавлением новых функций.

По словам Гиргиса, ключевыми особенностями бета-версии являются возможность использовать режим 2x FSAA для сглаживания краев и рендеринг с 24-битным кадровым буфером для дополнительной глубины и яркости цветов.

Каждый желающий может познакомиться с бета-версией порта Grand Theft Auto: Vice City для консоли Dreamcast на странице проекта на GitHub по данной ссылке.