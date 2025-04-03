Кроме того, консоль также будет поддерживать трассировку лучей и вывод изображения в формате 4K

IGN подтвердил Nintendo, что недавно анонсированная игровая портативная консоль Switch 2 действительно будет использовать преимущества технологии DLSS (Deep Learning Super Sampling), но она не является обязательной и может использоваться разработчиками игр, если им это нужно. Цель, по-видимому, состоит в том, чтобы портативная консоль могла выводить видео в формате 4K, когда система подключена к док-станции.

Компания Nintendo провела круглый стол и позволила представителям прессы задавать вопросы. Один из старших директоров Nintendo, Такухиро Дохта, подтвердил, что система действительно использует DLSS.

«Мы используем технологию масштабирования DLSS, и это то, что нам нужно использовать при разработке игр. А что касается оборудования, оно способно выводить на телевизор максимум 4K. Будет ли разработчик программного обеспечения использовать это как собственное разрешение или масштабировать его, это то, что разработчик ПО может выбирать. Я думаю, что это открывает множество возможностей для выбора разработчикам программного обеспечения», — заявил Такухиро Дохта, руководитель группы программирования отдела планирования и разработки развлечений в отделе планирования и разработки развлечений Nintendo

Стоит отметить, что Дохта специально упомянул возможности для разработчиков игр, а не для геймеров. Возможно, функция DLSS будет иметь несколько профилей производительности, и разработчикам игр придется решать, как должна выглядеть игра и какая производительность должна быть достигнута.

Ранее уже приходилось видеть демо Metroid 4, в котором подтверждено наличие четырех профилей производительности в зависимости от того, подключена ли система к док-станции или геймеры предпочитают качество или производительность. Однако не было упомянуто, что эта игра использует DLSS.

Nintendo отказалась назвать точную архитектуру, используемую Switch 2, однако, есть вероятность, что NVIDIA может подтвердить это позже.

«Nintendo не слишком много рассказывает об аппаратных характеристиках. На чем мы действительно хотим сосредоточиться, так это на ценности, которую мы можем предоставить нашим потребителям. Но я верю, что наш партнер Nvidia поделится некоторой информацией».

Однако старший директор подтвердил, что архитектура поддерживает трассировку лучей, которая может использоваться вместе с DLSS для предоставления разработчикам более совершенных инструментов.

По неофициальным данным консоль Switch 2 оснащена чипсетом Tegra T239, который основан на архитектуре Nvidia Ampere. В течение долгого времени ходили слухи, что портативная консоль сможет выводить изображение в формате 4K, и одной из причин этого была технология DLSS. Итак, в конечном итоге компания Nintendo подтвердила эти слухи, которые, как бы удивительно это ни звучало, датируются ещё 2021 годом.