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goldas
Мобильная GeForce RTX 5080 всего на 15% отстает от RTX 5090
Судя по результатам тестов, игрокам следует отдать предпочтение RTX 5080, так как она не сильно отстает от флагмана, но ноутбуки на её основе будут гораздо дешевле

 Мобильная видеокарта RTX 5090, оснащенная почти полноценным графическим процессором GB203 и внушительным объемом памяти 24 ГБ, определенно не предназначена для массового потребителя. Как уже упоминалось при запуске два дня назад, ноутбуки с данной графической картой будут стоить от невероятных 4000 долларов США и выше, абсолютно недоступные для подавляющего числа игроков. Большинство геймеров, рассматривающих ноутбуки в качестве игровой платформы, скорее всего, будут придерживаться видеокарт среднего уровня, таких как RTX 5070 или даже RTX 5060, которые обычно предлагают наилучший баланс между производительностью и ценой. Однако более состоятельные геймеры могут также рассмотреть системы с картой RTX 5080, которая, как выясняется, не намного медленнее флагманского варианта, если верить результатам тестов от Notebookcheck.

 Этот сайт уже показал, что в своих исследованиях ноутбук с RTX 5090 обеспечивает только половину производительности своего настольного аналога. Это неудивительно, учитывая, что графический ускоритель RTX 5090 основан на процессоре GB203 и имеет почти те же характеристики, что и настольный вариант RTX 5080.

 GeForce RTX 5090 предлагает на 37% больше ядер CUDA, чем RTX 5080, но, как и RTX 5080, карта ограничена мощностью всего 150 Вт (175 Вт с Dynamic Boost). Эти ограничения мощности, похоже, являются основной причиной того, что RTX 5080 не намного медленнее.

 Многочисленные профильные СМИ протестировали первые ноутбуки с RTX 5080, включая Schenker Neo 16, который оснащен тем же процессором. Они пришли к выводу, что карта RTX 5080 примерно на 10–15 % медленнее флагманской RTX 5090.

 «Относительно небольшое падение производительности между двумя графическими процессорами для энтузиастов означает, что, возможно, производителям стоит комплектовать ноутбуки моделью RTX 5080 вместо RTX 5090, чтобы сэкономить сотни долларов или получить лучшую производительность на доллар», — сообщает Notebookcheck.

 Другими словами, мобильный вариант RTX 5080 на 10–15 % медленнее, при этом у него на 27 процентов меньше графических ядер CUDA и на 33 процента меньше памяти. Между тем, ноутбуки с RTX 5090 стоят на 72 процента дороже по сравнению с самыми дешевыми ноутбуками на рынке. В случае с ноутбуком Schenker Neo 16, используемом в описываемом тестировании, только замена RTX 5080 на RTX 5090 обойдется в 855 евро, что составляет около 20 процентов от стоимости ноутбука.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 5080 #игровые ноутбуки #gb203
Источник: videocardz.com
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