Пользователи начали сообщать о проблемах с процессорами Ryzen 9 9950X3D на платах ASRock, вплоть до выхода CPU из строя

Всего два дня назад в сети появилась информация о том, что процессор Ryzen 9 9950X3D имеет проблемы с загрузкой на материнской плате ASRock. Пользователь, разместивший сообщение был осторожен, чтобы не выдвигать никаких подозрений или прямо указывать на AMD или ASRock. Также не было никаких доказательств отказа работы процессора, поскольку ЦП был возвращен в течение разрешенного периода, что не требовало запуска гарантийного процесса.

У другого пользователя была похожая проблема, но в этом случае есть видимые повреждения ЦП после трех недель использования, поэтому нет возможности вернуть его сейчас без длительного гарантийного процесса. У этих случаев есть две общие черты, а именно процессор Ryzen 9 9950X3D и материнская плата от компании ASRock.

Пользователь говорит, что он выбрал плату ASRock, потому что бренд предлагает самые экономичные материнские платы. Проблема возникла после долгой игровой сессии в относительно нетребовательной к ГП или ЦП игре: League без указания версии Rocket или Legends. Процессор был более нагружен, поскольку пользователь использовал 4K OLED-монитор, предположительно с частотой обновления 240 Гц, что приводит к более интенсивной нагрузке на процессоры. К сожалению, как только пользователь снова включил ПК, он больше не загружался. Стоит добавить, пользователь подтверждает, что разгон или даже «PMO» (предположительно PBO — Precision Boost Overdrive) не были включены.

Процессор показывает видимые повреждения, раздутость, похожую на ту, что уже приходилось видеть на некоторых процессорах линеек Ryzen 7000 и Ryzen 9000. В этих случаях материнские платы подавали слишком большое напряжение процессор. Однако ни AMD, ни ASRock не подтвердили, что на Ryzen 9 9950X3D существуют какие-либо постоянные проблемы такого рода.