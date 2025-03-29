Смартфон является бюджетным устройством на основе чипсета Unisoc T7250

Бренд POCO готовится вскоре выпустить свой новый бюджетный смартфон в Индии. Недавно была слита информация о Poco C71, раскрывающая его полный дизайн в привлекательном золотом цвете. Но это еще не все, последняя информация даже раскрыла возможную дату запуска в Индии.

Последняя утечка поступила от известного информатора Санджу Чоудхари, который поделился подробностями на своей странице в сети X* (запрещена на территории России). В своем сообщении инсайдер заявил, что Poco C71 скоро выйдет на индийском рынке, а точнее это произойдет уже 4 апреля 2025 года. Наряду с этим информатор также поделился изображением, на котором устройство представлено в золотом цвете.

Как можно видеть, смартфон получил двухцветный дизайн на задней панели с блестящим золотым модулем модуле камер. Телефон Poco C71 получил сертификацию BIS в Индии еще в феврале 2025 года. Напомню, что модель C71 также может быть переименованной моделью Redmi A5. Redmi A5 от Xiaomi оснащен крупным 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. За работу устройства отвечает однокристальная система UNISOC T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Данная модель даже поддерживает до 4 ГБ виртуальной оперативной памяти, выделяемой из объема встроенного накопителя. Большой аккумулятор емкостью 5200 мАч отвечает за автономную работу телефона и поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт. Что касается оптики, то сзади находится основная 32-мегапиксельная камера с поддержкой функций искусственного интеллекта, а спереди располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеовызовов. Вы пользователь получает боковой сканер отпечатков пальцев и возможность разблокировки устройства по лицу.