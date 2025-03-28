Видеокарта внешне очень похожа на RTX 4090, но продается очень дешево и не распознается драйверами NVIDIA

Не только RTX 5090 пользуется высоким спросом. Геймеры по-прежнему раскупают флагман предыдущего поколение RTX 4090 от Nvidia, что объясняет постоянное появление поддельных версий карты. Один из трюков — это использовать кристалл от модели RTX 3090 во флагмане поколения Ada Lovelace.

Пользователь китайской платформы обмена видео Bilibili поделился видео, на котором, по всей видимости, распаковывается видеокарта Palit RTX 4090.

На первый взгляд карта выглядит совершенно новой. Но если ее разобрать, то становится ясно, что она оснащена графическим процессором GA102, используемым в видеокартах RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, вместо AD102, который лежит в основе RTX 4090. Замена стала возможной, поскольку графические процессоры совместимы по выводам и практически идентичны по размеру.

Одним из самых очевидных предупреждений о том, что с этой картой что-то не так, была ее цена. Покупатель заплатил всего 3800 юаней, или около 530 долларов по курсу, что совсем не соответствует сумме, которую пришлось бы заплатить за RTX 4090.

Как и все подделки, эта выглядит очень убедительно. Создатель видео сказал, что на внешней стороне карты не было никаких видимых признаков повреждения или каких-либо изменений. Даже сам графический процессор был зачищен, чтобы удалить все имеющиеся маркировки, а затем на нем искусно выгравировали ту же маркировку, что и на кристалле RTX 4090.

Элементом, который выявил подделку, было то, что один из конденсаторов, прилегающих к графическому процессору, был не в правильном положении по сравнению с настоящим кристаллом AD102. Кроме того, Uniko's Hardware отмечает, что MLCC, окружающие кристалл, используют ту же компоновку, что и RTX 3090, а не компоновку, используемую RTX 4090. Также отсутствовала маркировка на чипах памяти.

Очень маловероятно, что кто-то, кроме эксперта, энтузиаста или человека, который знает, что ищет, заметил бы эти изменения. Обычно лучший способ определить, что в этих поддельных картах что-то не так, помимо производительности — это установить драйверы Nvidia. Однако поддельная RTX 4090 в данном случае даже не работала.

В прошлом в сети появлялось множество различных Франкенштейнов в стане видеокарт. Очень похожий пример появился в прошлом году, когда один из YouTube каналов показал то, что казалось распакованной, но совершенно новой картой Asus TUF GeForce RTX 4090, но, как и в упомянутом выше случае, в ней также был кристалл GA102.

Также были случаи, когда мошенники продавали карты RTX 4090 вообще без графических процессоров или чипов памяти, а в январе 2024 года Amazon продал поддельную RTX 4090 с графическим процессором RTX 4080 и сгоревшими компонентами.