Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Infinix представила смартфон Note 50x 5G с процессором Dimensity 7300 Ultimate
Новинка стоимостью от 130 долларов выйдет а в продажу 3 апреля

 Компания Infinix сегодня представила свой новейший смартфон Note 50x 5G, являющийся четвертой моделью в линейке среднего класса Infinix Note 50. В настоящее время это самый доступный смартфон серии, являющийся прямым преемником прошлогоднего Infinix Note 40x. Смартфон стал значительным улучшением по сравнению с предшественником, как с точки зрения процессора, так и аккумулятора, а также общего дизайна.

 Новый Infinix Note 50x 5G работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (в прошлогоднем Note 40x использовался Dimensity 6300) в паре с графическим процессором Mali-G615 MC2, оснащается оперативной памятью объемом до 8 ГБ и накопителем на 128 ГБ встроенной памяти, размер которой можно расширить с помощью карт памяти стандарта microSD.

 Что касается программного обеспечения, то смартфон работает на собственной оболочке XOS 15, основанной на ОС Android 15 из коробки. Компания Infinix заявляет о двух обновлениях системы Android и 3 года обновлений безопасности. Таким образом пользователи могут рассчитывать на обновление вплоть до Android 17.

 Хотя спереди телефон выглядит почти так же, как и предшественник, компания полностью переработала дизайн задней панели смартфона. Двойной модуль камеры получил форму ограненного драгоценного камня со встроенной активной подсветкой Halo. Если говорить о самих датчиках, то Infinix Note 50x 5G оснащен основной камерой с разрешением 50 МП и дополнительным объективом с неизвестными пока характеристиками, но, учитывая позиционирование устройства, этим датчиком, скорее всего, является либо макросенсор, либо датчик глубины, впрочем, одинаково бесполезные. На передней панели находится селфи-камера с датчиком разрешением 8 МП.

 Дисплей новинки не является верхом инженерной мысли и представляет собой 6,67-дюймовую HD+ LCD-панель с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 672 кд/м2.

 За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, что важно для любителей игр, телефон поддерживает обходную зарядку, а также имеет обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт.

 Infinix также включила в ПО смартфона несколько функций генеративного ИИ. Искусственный интеллект используется для генерации обоев, применяется в заметках, галерее, может похвастаться ИИ ластиком, помощником по написанию, поиску и многом другом. Остальные важные характеристики включают боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP64, сертификацию MIL-STD-810H и поддержку NFC.

 Смартфон будет доступен в цветах sea green (отделка из веганской кожи), enchanted purple и titanium grey. Стоимость Infinix Note 50x 5G стартует со 135 долларов США за базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а модель с 8 ГБ ОЗУ и аналогичным объемом встроенной памяти стоит около 150 долларов США. Устройство будет сначала доступно для покупки в Индии на Flipkart с 3 апреля 2025 года.

#смартфоны #infinix #смартфоны infinix #dimensity 7300 #infinix note 50 #infinix note 50x #infinix note 50x 5g
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
2
Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
25
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
2
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
ASRock считает, что причиной сгоревших AMD Ryzen 9800X3D является мусор в сокете
5
Alienware представила в Китае изогнутый QD-OLED-монитор AW3425DW с частотой 240 Гц
+
Неопознанную OEM модель AMD Radeon RX 9070 протестировали в 3DMark и FurMark
+
МК протестировал и разобрал одну из видеокарт GeForce RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти
+
Xiaomi подтвердила, что еще 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO больше не поддерживаются
1

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
4
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
107
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
31
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
90
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Почему Трамп захотел наладить отношения с Россией
5

Сейчас обсуждают

Roditch
09:30
Из Африки в Индию, а потом назад в Португалию? Тут два варианта, либо мы что-то не знаем, либо журналисты опять что-то напутали и корабль шёл из Индии.
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
Анна Франскевич
09:26
Не заметила что бы мой Арч Линукс навязывал бы мне заводить акки на их сайте. Вот чего ныне на винде не хватает. Когда я запускаю раз в пару лет завалявшуюся на втором диске вин 10. Та первым делом р...
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
Джон Меривезер
09:21
Исаак ньютон жил на сто лет позже. А именно он изобрел окантовку на монетах. Так что в то время ее еще не существовало. Статья пиздеж.
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
Дмитрий Алексин
09:21
Скорее всего груз кости был взят в Африке по пути следования
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
Анна Франскевич
09:20
"А еще меню «Пуск» по центру — кто это вообще придумал? Зачем вы пытаетесь заставить людей отказаться от их многолетних привычек?" Кстати о иноголетних привычках, я всю жизнь с 2006 и по 2017г. Привы...
ТОП-11 проблем операционной системы Windows 11
whitespirit
09:18
Что за эпопея?
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
Любое Имя
09:18
Так ли нужна эта 8к запись?
Ученые создали наноразмерные перовскитные светодиоды с рекордной плотностью пикселей
Диман
09:14
главное даже не думайте их брать. если когда то купили то хорошо. а сейчас уже в них нет смысла. всякие 7500ф их уделают и при этом не нагреются до 60.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:13
12100ф легенда за 4к новый сейчас. материнка к нему тоже 4к и озу пару тысяч. самое то в бомж сборки до 20-30к
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Диман
09:12
да но фх как то деградируют. у самого старый 8120 долго работал вторым компом но он как то сейчас ну очень медленно ворочится.
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем