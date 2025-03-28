Новинка стоимостью от 130 долларов выйдет а в продажу 3 апреля

Компания Infinix сегодня представила свой новейший смартфон Note 50x 5G, являющийся четвертой моделью в линейке среднего класса Infinix Note 50. В настоящее время это самый доступный смартфон серии, являющийся прямым преемником прошлогоднего Infinix Note 40x. Смартфон стал значительным улучшением по сравнению с предшественником, как с точки зрения процессора, так и аккумулятора, а также общего дизайна.

Новый Infinix Note 50x 5G работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (в прошлогоднем Note 40x использовался Dimensity 6300) в паре с графическим процессором Mali-G615 MC2, оснащается оперативной памятью объемом до 8 ГБ и накопителем на 128 ГБ встроенной памяти, размер которой можно расширить с помощью карт памяти стандарта microSD.

Что касается программного обеспечения, то смартфон работает на собственной оболочке XOS 15, основанной на ОС Android 15 из коробки. Компания Infinix заявляет о двух обновлениях системы Android и 3 года обновлений безопасности. Таким образом пользователи могут рассчитывать на обновление вплоть до Android 17.

Хотя спереди телефон выглядит почти так же, как и предшественник, компания полностью переработала дизайн задней панели смартфона. Двойной модуль камеры получил форму ограненного драгоценного камня со встроенной активной подсветкой Halo. Если говорить о самих датчиках, то Infinix Note 50x 5G оснащен основной камерой с разрешением 50 МП и дополнительным объективом с неизвестными пока характеристиками, но, учитывая позиционирование устройства, этим датчиком, скорее всего, является либо макросенсор, либо датчик глубины, впрочем, одинаково бесполезные. На передней панели находится селфи-камера с датчиком разрешением 8 МП.

Дисплей новинки не является верхом инженерной мысли и представляет собой 6,67-дюймовую HD+ LCD-панель с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 672 кд/м2.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, что важно для любителей игр, телефон поддерживает обходную зарядку, а также имеет обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт.

Infinix также включила в ПО смартфона несколько функций генеративного ИИ. Искусственный интеллект используется для генерации обоев, применяется в заметках, галерее, может похвастаться ИИ ластиком, помощником по написанию, поиску и многом другом. Остальные важные характеристики включают боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защиту от воды и пыли по стандарту IP64, сертификацию MIL-STD-810H и поддержку NFC.

Смартфон будет доступен в цветах sea green (отделка из веганской кожи), enchanted purple и titanium grey. Стоимость Infinix Note 50x 5G стартует со 135 долларов США за базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а модель с 8 ГБ ОЗУ и аналогичным объемом встроенной памяти стоит около 150 долларов США. Устройство будет сначала доступно для покупки в Индии на Flipkart с 3 апреля 2025 года.