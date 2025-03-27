Теперь при извлечении видеокарт не будет повреждаться слот PCIe

Материнские платы компании ASUS серии 800 как от Intel, так и от AMD получили новый механизм для более легкого извлечения графического ускорителя из слота PCI Express. В отличие от предыдущих версий, эта система не использует рычаг для извлечения графической карты. Вместо этого пользователи должны потянуть карту определенным образом, чтобы отсоединить ее от слота.

Проблема с этой конструкцией заключается в том, что не все корпуса ПК предоставляют достаточно места для подобного тянущего движения. В результате предыдущая версия механизма была склонна царапать интерфейс PCle видеокарт.

Хотя этот механизм может привести к физическому повреждению слота PCIe карты, он не делает карту непригодной для использования. Царапины являются косметическими, но все же это то, что пользователи вряд ли хотели бы получить, и уже появились сообщения о картах RTX 5090 с такими царапинами.

Подразделение ASUS China подтвердило пересмотр этой системы, который был представлен на прошлой неделе. Компания удалила небольшую металлическую планку, которая была ответственна за эти царапины. Теперь ASUS официально заявила, что доработка была реализована на новых материнских платах, в частности, на серии X870.

Компания ASUS заявила: «Да, были внесены изменения в систему Q-Release Slim для новых материнских плат X870. Мы модифицировали слот PCIe для системы Q-Release Slim на основе отзывов пользователей. Металлический компонент был удален, чтобы снизить риск повреждения видеокарты. Кроме того, в систему были добавлены наклейки, чтобы информировать пользователей о правильном использовании системы».

К сожалению, неясно, какие еще материнские платы будут оснащены этой обновленной системой или будут ли обновлены существующие модели. На данный момент на веб-сайте ASUS по-прежнему отображается старая версия Q-Release для материнских плат X870. Единственная подтвержденная модель с обновленным механизмом — это Asus X870 ROG Crosshair Apex, как упоминалось в предыдущем сообщении.

ASUS выпустила несколько видеороликов, демонстрирующих работу этой системы, но большинство из них демонстрируют материнскую плату, которая на самом деле не установлена в корпусе. Тем не менее компания считает, что обе системы соответствуют отраслевым стандартам долговечности, сообщает Tweakers.