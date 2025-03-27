Сейчас готовый игровой ПК является самым простым способом приобрести GeForce RTX 5080 или 5090, которых очень часто нет в наличии

Желающие приобрести видеокарты GeForce RTX 5080 или RTX 5090 должны рассчитывать расстаться с суммой от 1400 до 4000 долларов США, согласно текущим рыночным реалиям и спискам eBay. Чтобы бороться с обнаглевшими спекулянтами, некоторые производители, такие как Gigabyte, комплектуют графическими ускорителями на архитектуре Blackwell свои готовые системы. Так линейка Gigabyte Aorus на этой неделе получит несколько моделей готовых ПК серии Supreme 5, которые будут оснащены графикой GeForce RTX 50 и центральными процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D.

Конструкция ПК Supreme 5 отличается простотой обслуживания и транспортировки по сравнению со многими обычными или неигровыми ПК. Корпус имеет встроенные ручки на верхней части, а также поворотное закаленное стекло, защелки, фильтры и крышки, устанавливаемые без использования инструментов для более простого обслуживания. Кроме видеокарты RTX 50 компоненты систем Aorus включают материнскую плату X870E, блок питания мощностью 1000 Вт, жидкостную систему охлаждения и твердотельный накопитель Aorus PCIe5 NVMe, обещающий последовательную скорость чтения и записи до 14500 МБ/с и 12700 МБ/с соответственно. Модули SSD и RAM можно устанавливать и снимать без использования отверток.

Стоит отметить, что в настоящее время все четыре модели ПК Supreme 5 доступны только по предзаказу и имеют очень высокую начальную стоимость в 4000 долларов за базовую конфигурацию с графическим ускорителем RTX 5080. Модели пока доступны для предзаказа только на Newegg, а другие розничные продавцы пока не объявлены.