Ранее считалось, что он получит название Snapdragon 8s Elite

Компания Qualcomm выпустила чипсет Snapdragon 8s Gen 3 в прошлом году в качестве более доступной альтернативы своему флагману Snapdragon 8 Gen 3. Теперь компания готовится к выпуску его преемника, и благодаря крупной утечке, возможно, появились все ключевые подробности грядущей однокристальной системы.

Утечка поступила от надежного инсайдера Digital Chat Station, который раскрыл интересную деталь о предстоящем чипе. Согласно его последнему сообщению, компания Qualcomm может назвать чипсет не Snapdragon 8s Elite, как ожидалось ранее. Вместо этого мобильный процессор могут назвать Snapdragon 8s Gen 4.

В отличие от Snapdragon 8 Elite, который оснащен собственными ядрами Oryon от Qualcomm, будущий Snapdragon 8s Gen 4 будет использовать стандартные ядра ARM.

Согласно утечке, Qualcomm использует 4-нм техпроцесс TSMC из прошлогодней модели, но меняет компоновку ядер. Конфигурация ЦП будет включать:

1 ядро Cortex-X4 на частоте 3,21 ГГц;

3 ядра Cortex-A720 на частоте 3,01 ГГц;

2 ядра Cortex-A720 на частоте 2,80 ГГц;

2 энергоэффективных ядра A720 на частоте 2,02 ГГц.

Что касается графики, то чипсет, как говорят, включает GPU Adreno 825, который относится к тому же поколению, что и Adreno 830, установленный в Snapdragon 8 Gen 3. Однако утечка предполагает, что он будет иметь уменьшенный размер ядра, означая немного более низкую графическую производительность по сравнению с его флагманским аналогом.

Что касается памяти, то Snapdragon 8s Gen 4 будет иметь 6 МБ системного кэша (SLC) и 8 МБ кэша L3. Сообщается, что в сочетании с новой конфигурацией ядер эти изменения подняли оценку в бенчмарке AnTuTu выше 2 миллионов баллов.

В другом сообщении инсайдер подтвердил, что Snapdragon 8s Elite будет использоваться в нескольких смартфонах. Согласно утечке, в разработке находится по крайней мере четыре устройства. В список входят Redmi Turbo 4 Pro, iQOO Z10 Turbo Pro, Xiaomi Civi 5 Pro и Oppo K13 Pro.

По слухам, Qualcomm представит Snapdragon 8s Gen 4 в апреле, а первая партия телефонов на этом чипе может быть запущена к середине следующего месяца.