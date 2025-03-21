Новинка может предложить пользователям интересный дизайн, неплохие, по крайней мере на бумаге камеры, и высокую производительность

Стремительно набирающая популярность компания Infinix сегодня официально представила смартфон Note 50 Pro+ 5G, который стал флагманским устройством в серии Note 50. Этот новый телефон, подтвержденный официальными источниками, может похвастаться несколькими флагманскими функциями, включающими усовершенствованный дисплей, более мощную однокристальную систему и конечно же улучшенные возможности фотосъемки. Новый Infinix Note 50 Pro+ 5G позиционирует себя как отличный выбор в сегменте топового среднего класса с упором на дизайн, скорость зарядки и возможности обработки изображений.

Новый Infinix Note 50 Pro+ 5G получил большой 6,78-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1300 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости частотой 2304 Гц, что обеспечивает плавное изображение. Смартфон работает на базе чипсета Dimensity 8350 Ultimate от Mediatek, компанию которому составляют 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.0 объемом 256 ГБ. Объем ОЗУ можно дополнительно увеличить на 12 ГБ за счет использования части емкости встроенного накопителя.

За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч, работа которой контролируется специальным чипом управления питанием Cheetah X2. Также аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт, что делает его одним из самых скоростных в плане зарядки телефонов в своей ценовой категории.

Для фотосъемки Infinix Note 50 Pro+ 5G получил тройной модуль на задней панели, включающий основную камеру с датчиком Sony IMX896 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, дополнительным объективом на 8 МП и перископическим телеобъективом разрешением 50 МП с 6-кратным оптическим увеличением и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера смартфона представлена датчиком разрешением 32 МП.

Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев на дисплее, двумя динамиками от JBL, линейным вибромотором по оси X и подсветкой Bio-Active Halo AI для дополнительной функциональности.

Работая на базе ОС Android 15 с собственной оболочкой XOS 15, смартфон имеет минимальное количество предустановленных приложений, что должно понравиться большинству пользователей. Возможности подключения включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, NFC, а также ИК-порт и порт USB-C. Телефон также получил рейтинг защиты по стандарту IP64 по защите от пыли и воды.

Что касается стоимости, то Infinix Note 50 Pro+ 5G оценивается в 370 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Также смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Titanium Grey, Enchanted Purple и Racing Edition. Благодаря своим функциям и очень конкурентоспособной цене, новинка вполне может рассчитывать на достойную конкуренцию с моделями среднего класса от более именитых производителей.