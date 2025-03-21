Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Infinix представила смартфон Note 50 Pro+ 5G с Dimensity 8350 и зарядкой на 100 Вт
Новинка может предложить пользователям интересный дизайн, неплохие, по крайней мере на бумаге камеры, и высокую производительность

 Стремительно набирающая популярность компания Infinix сегодня официально представила смартфон Note 50 Pro+ 5G, который стал флагманским устройством в серии Note 50. Этот новый телефон, подтвержденный официальными источниками, может похвастаться несколькими флагманскими функциями, включающими усовершенствованный дисплей, более мощную однокристальную систему и конечно же улучшенные возможности фотосъемки. Новый Infinix Note 50 Pro+ 5G позиционирует себя как отличный выбор в сегменте топового среднего класса с упором на дизайн, скорость зарядки и возможности обработки изображений.

 Новый Infinix Note 50 Pro+ 5G получил большой 6,78-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1300 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости частотой 2304 Гц, что обеспечивает плавное изображение. Смартфон работает на базе чипсета Dimensity 8350 Ultimate от Mediatek, компанию которому составляют 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель UFS 4.0 объемом 256 ГБ. Объем ОЗУ можно дополнительно увеличить на 12 ГБ за счет использования части емкости встроенного накопителя.

 За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч, работа которой контролируется специальным чипом управления питанием Cheetah X2. Также аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт, что делает его одним из самых скоростных в плане зарядки телефонов в своей ценовой категории.

 Для фотосъемки Infinix Note 50 Pro+ 5G получил тройной модуль на задней панели, включающий основную камеру с датчиком Sony IMX896 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, дополнительным объективом на 8 МП и перископическим телеобъективом разрешением 50 МП с 6-кратным оптическим увеличением и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера смартфона представлена датчиком разрешением 32 МП.

 Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев на дисплее, двумя динамиками от JBL, линейным вибромотором по оси X и подсветкой Bio-Active Halo AI для дополнительной функциональности.

 Работая на базе ОС Android 15 с собственной оболочкой XOS 15, смартфон имеет минимальное количество предустановленных приложений, что должно понравиться большинству пользователей. Возможности подключения включают беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, NFC, а также ИК-порт и порт USB-C. Телефон также получил рейтинг защиты по стандарту IP64 по защите от пыли и воды.

 Что касается стоимости, то Infinix Note 50 Pro+ 5G оценивается в 370 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Также смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: Titanium Grey, Enchanted Purple и Racing Edition. Благодаря своим функциям и очень конкурентоспособной цене, новинка вполне может рассчитывать на достойную конкуренцию с моделями среднего класса от более именитых производителей.

#смартфоны #infinix #смартфоны infinix #dimensity 8350 #infinix note 50 #infinix note 50 pro+ 5g
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская BYD останавливает строительство завода в Мексике из-за опасений копирования технологий США
7
Корейская компания KHNP отказывается от проектов атомных электростанций в Европе
1
В Европе заявляют, что без них вывозить ценные ресурсы из Украины у США не получится
2
Sony готовится бросить вызов сенсорам Samsung с разрешением 200 Мп
+
На российских маркетплейсах массово продаются поддельные флеш-накопители
8
Владельцы GeForce RTX 5080 и 4080 со старыми блоками питания сообщили об оплавлении адаптеров
4
Для комфортной игры в Silent Hill f потребуется Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 2080
1
Флагман Huawei Pura 80 Pro получит большую матрицу камеры от Sony
+
Исследование показало, что подписи к мемам, сгенерированные ИИ, в среднем смешнее, чем человеческие
+
«Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в 2025 году
+
Представлен интерьер нового электрического внедорожника BYD Haishi 05 EV
+
Ученые из США нашли эффективный метод производства топлива для реактора на расплавах солей
+
NVIDIA озвучила названия сразу двух графических архитектур, которые выйдут в 2026 и 2028 годах
2
Geely вышла на Wildberries и организовала продажу собственных автомобилей
1
На месте цехов Уральского завода тяжелого машиностроения построят современные жилые здания
3
Nvidia представила свой первый настольный компьютер на базе 72-ядерного Grace Blackwell Ultra
+
Apple разрабатывает не только складные смартфоны, а также и другие складные устройства
+
Представлен Vivo Y19e — бюджетный смартфон за $90 с защитой IP64 и ёмким аккумулятором
+
Как формируются цены на видеокарты в России и ЕС, и почему рекомендации NVIDIA никто не слушает
+
В РФ выставили на продажу подержанный Aurus Komendant по цене нового за 43 млн рублей
+

Популярные статьи

Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
239
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
110
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
5
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
75
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
23
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
5
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
26
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
22
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
7
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
2

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
10:49
Не переживай, это временно, Газпром выйдет из этой ситуации без проблем. А вот сможет ли из этой ситуации выйти Европа, большой вопрос! )))
Bild: В Германии политики всерьёз начали обсуждать возобновление поставок газа из России
Nvidia&Intel Hater
10:47
это да) Но он говорил ,что у него карта догоняет вполне 3080,правда есть нюанс )
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Jack00761
10:47
Aquarisами пользовались с женой, 2 шт. Где то валяются сейчас, как раритет. Ничего плохого сказать не могу - весьма хорошие аппараты были для своего времени!
5 малоизвестных брендов европейских смартфонов
Максим Грачёв
10:46
Я ему 3080ти в компе покажу, он описиется
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Сергей Нещеретов
10:46
Я безразличен к обновлениям One UI. Как была оптимизация интерфейса посредственная, так и останется на века. А новые функции не достойны ожидания. Придет, хорошо, не придет и не надо.
Samsung опубликовала расширенный список моделей с поддержкой One UI 7
Роман Лаздин
10:44
Так и не сказал, когда в PS 5 менять термопасту, через сколько времени делать тех. обслуживание. Самого главного, зря потрачено время.
Как ухаживать за PlayStation 5 после удачной покупки
Гордый Волк
10:36
Я вот буду 5800х3D на 9800х3D менять, потому что даже в 4 к у меня недогруз у 5090 . Не критично конечно, но все же это есть
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Nvidia&Intel Hater
10:29
ну все,теперь Вы в его черном списке,он злопамятный.всех грозился убить.кто не проникся мощой огрызка 3050)
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Андрей Кисличкин
10:28
С 2018 года сижу на Gigabyte Aorus B450 До 2024 года сидел на Ryzen 5 1600. Недавно на Авито купил Ryzen 7 2700. Для тяжёлых игр буст ощутимый) в связке с RTX 4060 ti работает прекрасно.
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
Евгений Ким
10:27
Убыток «Газпрома» превысил триллион рублей за год Неудачная попытка заморозить Европу, которая обернулась для России потерей ключевого газового рынка, продолжает разорять «Газпром». По итогам 2024 го...
Bild: В Германии политики всерьёз начали обсуждать возобновление поставок газа из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем