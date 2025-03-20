Похоже, что этого слишком мало, чтобы стабилизировать цены и вернуть их к рекомендованным значениям

Портал Benchlife, представители которого присутствовали на саммите Al PC в Пекине, сообщает, что первоначальный запас видеокарт серии Radeon RX 9070 был практически весь распродан. Сайт заявляет, что на сегодняшний день было отгружено 200 000 видеокарт. Однако стоит иметь в виду, что это число не обозначено как официально представленное компанией AMD, а скорее то, что сообщает сам Benchlife.

Количество отгруженных карт не отражает число проданных ускорителей. Карты все еще есть на рынке, но из-за завышенных цен они спокойно лежат на полках магазинов без особого внимания покупателей. Эта ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем, поскольку те, кто хотел купить графические процессоры на архитектуре RDNA 4 по более высокой цене, уже сделали это. Теперь большинство игроков ждет обещанных моделей по рекомендованной цене.

«Недавно, 6 марта, были выпущены Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4. Первоначальная глобальная поставка более 200 000 единиц этих видеокарт была почти распродана. После этого, 12 марта, были выпущены процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, предлагающие геймерам и любителям мультимедиа более сбалансированный и комплексный прирост производительности», - написал Benchlife.

Если AMD действительно отгрузила 200 000 единиц, то компания поставила карты на сумму 110 миллионов долларов США, если принимать во внимание рекомендованную розничную цену RX 9070, или 120 миллионов долларов США, если предположить, что речь идет о рекомендованной розничной цене RX 9070 XT.

В целом, AMD утверждает, что в настоящее время обеспечивает своими видеокартами около 500 миллионов геймеров по всему миру. В это число входят ноутбуки, игровые карманные компьютеры, игровые консоли, ПК Ryzen и даже автомобили Tesla, которые используют графические процессоры RDNA 2 для своей информационно-развлекательной системы.

Чтобы геймеры увидели разницу на рынке с точки зрения цен, AMD, вероятно, нужно отгрузить еще десятки тысяч единиц каждому из крупных розничных продавцов. Еще лучше, если они смогут разобраться с запутанной системой скидок, которая является основной причиной разницы в ценах между розничными продавцами.