Это первое в мире устройство на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2

Компания Qualcomm вчера анонсировала три чипсета, нацеленных на новое поколение игровых портативных устройств на базе платформы Android. Напомню, что компания представила чипсеты Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2, которые будут предназначены для систем флагманского, среднего и начального уровня соответственно.

На данный момент было представлено четыре устройства с новыми процессорами Qualcomm. Однако все, кроме одного, используют Snapdragon G3 Gen 3, это Ayaneo Gaming Pad, Ayaneo Pocket S2 и OneXSugar Sugar 1 от One-Netbook. Между тем, консоль Retroid Pocket Classic является первым устройством, использующим модель Snapdragon G1 Gen 2, поставки которого начнутся в следующем месяце.

На данный момент устройств на базе Snapdragon G2 Gen 2 не существует, по крайней мере, о них не было объявлено широкой общественности. При этом Qualcomm теперь назвала, с каким партнером она работает, чтобы вывести на рынок свой чипсет среднего уровня. Как показано на скриншоте ниже, партнером, о котором идет речь, является Retroid, также только что выпустивший модель Pocket Flip 2 со старым чипсетом Snapdragon 865.

Retroid пока не раскрывает подробности. Вместо этого производитель просто повторил объявление Qualcomm. Тем не менее можно было бы разумно ожидать, что компания будет использовать Snapdragon G2 Gen 2 в своей основной линейке продуктов в качестве преемника Pocket 5.