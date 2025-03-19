Такую важную для игроков информацию сообщил китайский производитель видеокарт - Yeston

Потребители, отчаявшиеся найти Radeon RX 9070 или RX 9070 XT в розничных магазинах по рекомендованной розничной цене, получили лучик надежды в виде потенциального срока улучшения ситуации от одного из партнеров NVIDIA. Китайский производитель видеокарт Yeston написал, что, хотя ситуация в настоящее время нестабильна, поставки стабилизируются после апреля.

Карты Yeston серии RX 9070 в настоящее время доступны только в Китае, который испытывает те же проблемы с доступностью, что и весь остальной мир. Yeston сообщает, что пополняет запасы карт каждую неделю, но просит клиентов, которые не могут купить RX 9070 XT, не расстраиваться из-за нестабильности поставок.

Вероятно, что стабилизация поставок настольных видеокарт RDNA 4, о которой упоминает Yeston, будет наблюдаться во всем мире, а не только в Китае, и что это произойдет в мае.

На прошлой неделе руководитель AMD назвал спрос на свои видеокарты RX 9070 и RX 9070 XT действительно беспрецедентным. Компания обещала широкую доступность для своих последних карт, когда они были анонсированы, но этого к сожалению не произошло, даже у таких розничных продавцов, как Newegg, Amazon и Best Buy.

AMD заявила, что карты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, работающие на стандартных частотах и без заводского разгона, будут доступны по рекомендованной розничной цене 549 и 599 долларов соответственно, но многие розничные продавцы не постеснялись добавить до 130 долларов сверх этих цен на некоторые неразогнанные модели.

Интересно, что заявление, опубликованное на форумах Board Channels, используемых партнерами AMD, Nvidia и Intel, сегодня утверждало, что AMD использует двухуровневую систему для распределения своих графических процессоров. Говорят, что основные партнеры, включая Asus, XFX, PowerColor, Sapphire и Vastarmor, получили тысячи единиц в каждой партии.

Что касается партнеров второго эшелона, в число которых входит Yeston, то они получили меньше графических процессоров. Даже такие крупные бренды, как Acer, Gigabyte и Asrock, считаются неосновными партнерами AMD, если верить сообщению.

Портал VideoCardz отмечает, что партнеры из первой группы, как правило, предлагают от четырех до десяти моделей серии Radeon RX 9070, тогда как партнеры во втором эшелоне могут предложить покупателям от двух до шести ускорителей.