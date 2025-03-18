Всего в серию входят три модели одинакового размера, но отличающиеся внешностью и дополнительными функциями

Компания ENERMAX без лишней шумихи выпустила серию башенных процессорных кулеров ETS-T41, состоящую из 3 слегка отличающихся версий: ETS-T41 Digital ARGB, ETS-T41 Digital и ETS-T41. Все 3 процессорных кулера имеют одинаковые базовые характеристики, основные отличия заключаются в вентиляторах охлаждения, внешнем покрытии и дополнительной цифровой панели. Имея высоту 157 мм, кулеры оснащены четырьмя медными тепловыми трубками прямого контакта диаметром 6 мм, двумя 120-миллиметровыми вентиляторами и алюминиевым ребристым радиатором, способным рассеивать тепло процессоров с TDP до 250 Вт.

Как уже упоминалось, одной из особенностей, отличающих 3 версии, являются вентиляторы. Версии Digital ARGB и Digital используют вентиляторы с гидродинамическим подшипником (FDB), в то время как базовая модель использует вентиляторы с гидродинамическим подшипником (HDB). Более того, два 120-мм вентилятора имеют немного разные характеристики в версиях Digital: один имеет скорость вращения от 600 до 1600 об/мин с производительностью до 69,63 CFM и максимальным шумом 25 дБ(A), в то время как второй вентилятор имеет скорость от 600 до 1400 об/мин с производительностью до 56,53 CFM и 23,5 дБА. Модель ETS-T41 использует более экономичный вариант с двумя идентичными 120-мм вентиляторами со скоростью вращения 600–1600 об/мин с производительностью до 69,63 CFM и максимальным шумом 25 дБ. Еще одной особенностью является цифровая панель, которая контролирует и отображает температуру центрального и графического процессоров или скорость вращения вентилятора.

Все три новинки уже доступны на сайте ENERMAX по вполне разумным ценам: ETS-T41 стоит 24,99 доллара, ETS-T41 Digital — 34,99 доллара, а ETS-T41 Digital ARGB оценивается в 39,99 долларов.