Китайская компания Lenovo раскрыла дизайн своих видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 50, моделей линейки Legion, разработанных специально для их игровых ПК под этим названием. Таким образом желающие приобрести данные видеокарты в розничных магазинах будут разочарованы. Компания Lenovo использует подобный дизайн уже более двух поколений, и видеокарты под брендом компании так и не были выпущены на рынок.
Новинками являются две видеокарты: RTX 5090D и RTX 5080, обе предлагаются исключительно в составе только что выпущенных игровых ПК Legion 9000K с процессорами серии Intel Core Ultra 200K. Система также будет продаваться с картами среднего уровня, например, RTX 5070, однако, в настоящее время она доступна только с RTX 5090D и RTX 5080.
Эти карты оснащены массивной четырехслотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, выполненной в стиле RX Vega с минималистичным кожухом, вырезанным на станке с ЧПУ. Карта имеет заднюю пластину полного покрытия с RGB-подсветкой по периметру воздухозаборника. Также на представленных фотографиях видно, что графический процессор GB202 имеет гораздо большую площадь на задней панели по сравнению с чипом GB20 (выше). Кроме того, обе карты используют один 16-контактный разъем питания. Судя по предыдущим видеокартам компании, эти модели не должны иметь заводского разгона.
В настоящее время самый дешевый ПК Legion с процессором Core Ultra 7 265K, видеокартой RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти стоит 22 499 юаней, что составляет около 3150 долларов США, в то время как старшая версия с Core Ultra 9 285K, видеокартой RTX 5090D и 64 ГБ оперативной памяти оценивается компанией в 41 999 юаней, то есть около 5820 долларов США.