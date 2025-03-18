К сожалению купить их можно только в составе готовых ПК серии LEGION

Китайская компания Lenovo раскрыла дизайн своих видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 50, моделей линейки Legion, разработанных специально для их игровых ПК под этим названием. Таким образом желающие приобрести данные видеокарты в розничных магазинах будут разочарованы. Компания Lenovo использует подобный дизайн уже более двух поколений, и видеокарты под брендом компании так и не были выпущены на рынок.

Новинками являются две видеокарты: RTX 5090D и RTX 5080, обе предлагаются исключительно в составе только что выпущенных игровых ПК Legion 9000K с процессорами серии Intel Core Ultra 200K. Система также будет продаваться с картами среднего уровня, например, RTX 5070, однако, в настоящее время она доступна только с RTX 5090D и RTX 5080.

Эти карты оснащены массивной четырехслотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, выполненной в стиле RX Vega с минималистичным кожухом, вырезанным на станке с ЧПУ. Карта имеет заднюю пластину полного покрытия с RGB-подсветкой по периметру воздухозаборника. Также на представленных фотографиях видно, что графический процессор GB202 имеет гораздо большую площадь на задней панели по сравнению с чипом GB20 (выше). Кроме того, обе карты используют один 16-контактный разъем питания. Судя по предыдущим видеокартам компании, эти модели не должны иметь заводского разгона.

В настоящее время самый дешевый ПК Legion с процессором Core Ultra 7 265K, видеокартой RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти стоит 22 499 юаней, что составляет около 3150 долларов США, в то время как старшая версия с Core Ultra 9 285K, видеокартой RTX 5090D и 64 ГБ оперативной памяти оценивается компанией в 41 999 юаней, то есть около 5820 долларов США.