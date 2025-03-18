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ASUS представила технологию AI Cache Boost для Ryzen 9000, ускоряющую работу ИИ до 12,75%
На данный момент речь идет только о материнских платах AMD 800, и, кроме того, геймерам новый функционал не поможет увеличить производительность

 Новая функция будет работать только на материнских платах серии 800 и только на процессорах Ryzen 9000 последнего поколения, подтверждает ASUS, не упоминая о планах внедрения этой функции на более старых платах и процессорах. Таким образом, ASUS посчитала, что некоторым пользователям, которые используют свои ПК для больших языковых моделей (LLM), могут потребоваться иные оптимизации, чем пользователям рабочих станций или обычным любителям компьютерных игр. Узким местом является соединение между графическим процессором, центральным процессором, его кристаллом ввода-вывода и оперативной памятью. Поэтому в компании работали над оптимизацией пути для более высокой производительности.

 По словам ASUS, активация Al Cache Boost, например, разгонит Infinity Fabric Clock (FCLK) до 2,1 ГГц (с 2,0 ГГц), подтверждая, что это ключевая функция Al Cache Boost. Компания также поясняет, что это изменение не повлияет на игровую производительность. Фактически, если пользователь уже использует «Turbo Game Mode», специальную настройку для процессоров с двумя CCD-матрицами для геймеров, то можно использовать обе функции одновременно. Однако ASUS отмечает, что если кто-либо ищете стабильность в играх, было бы разумно вручную снизить FCLK до желаемого значения.

 ASUS также сообщает, что в компании наблюдали увеличение производительности на 4–8 % на видеокарте RTX 5090 в тестах Geekbench Al, но они также тестировали ту же настройку с моделью RTX 4090, где прирост производительности достигает 7,57 процента. В бенчмарке UL Procyon Al Computer Vision компания сообщает об увеличении на 2,5–12,75 %, особенно заметном на одноядерном процессоре Ryzen 7 9800X3D.

 Более того, объединив режимы Al Cache Boost и Gaming Turbo, которые отключают SMT и один CCD на процессорах Ryzen 9 9000, пользователи должны увидеть прирост производительности в пределах от 10,8 до 19,35 процента.

#amd #asus #искусственный интеллект #rtx 4090 #rtx 5090 #ryzen 9000 #ryzen 7 9800x3d #asus ai cache boost
Источник: videocardz.com
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