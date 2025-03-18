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Браузер Microsoft Edge получил расширения на платформе Android
Microsoft выделяет Edge на фоне Chrome, хотя Firefox оказался первым браузером с подобным функционалом

 Дополнения и расширения получили широкое распространение и предоставляют широкий спектр возможностей настройки для веб-браузеров. Хотя они уже давно стали неотъемлемой частью браузеров на ПК, теперь они набирают популярность и в мобильных экосистемах.

 Несмотря на то, что Edge построен на том же движке, что и проект Chromium, он прилагает решительные усилия, чтобы отличаться от Chrome. Браузер от Microsoft теперь поддерживает расширения на Android, хотя даже Google, несмотря на владение мобильной платформой и многими самыми популярными приложениями, как ни странно, пренебрегла реализацией.

 Поддержка расширений теперь доступна в последней стабильной версии Edge для Android (134.0.3124.57), которую Microsoft переименовала в AI browser. Магазин расширений также доступен через Интернет, хотя пользователи должны просматривать страницу с мобильного устройства, чтобы получить полный опыт.

 В настоящее время браузер Edge для Android по-прежнему маркирует страницу расширения как бета-функцию, что указывает на необходимость дальнейших доработок, прежде чем ее можно будет считать полностью стабильной. Microsoft выбрала тщательно подобранный набор расширений, предлагая 22 дополнения, которые повышают безопасность, включают функциональность VPN, блокируют рекламу на YouTube, облегчают загрузку видео, переключают пользовательских агентов, управляют файлами cookie и многое другое.

 Как сообщает портал Windows Latest, установка и управление расширениями в Edge достаточно просты, даже в бета-фазе. Веб-версия магазина показывает доступные расширения, но пока не поддерживает установку или синхронизацию с Edge для Android. На данный момент кнопка «Получить» остается неактивной.

 Хотя современные расширения браузера более ограничены, чем старые технологии, такие как XUL от Mozilla, они по-прежнему существенно влияют на то, как пользователи взаимодействуют с веб-контентом и службами. Некоторые мобильные браузеры, такие как Mozilla Firefox, уже поддерживают расширения, в то время как Google Chrome, несмотря на то, что является приложением Android по умолчанию, еще не предлагает эту функцию.

 Microsoft начала тестировать поддержку расширений на Android год назад, первоначально включив функцию в канале Edge Canary в январе 2024 года. Теперь, когда расширения доступны в стабильной версии, энтузиасты, вероятно, с нетерпением ждут включения своих предпочитаемых дополнений в официально поддерживаемый список Microsoft.

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Источник: techspot.com
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