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Galaxy S25 Edge готовится к выходу в Европе по цене от 1200 евро
Смартфон будет представлен в двух вариантах: с 256 и 512 ГБ памяти.

 Компания Samsung хранит молчание относительно смартфона Galaxy S25 Edge с момента его демонстрации на CES 2025 и MWC в начале этого года, но появились новые утечки, чтобы заполнить пробелы информации. Согласно сообщению ресурса Android Headlines, модель Edge будет доступна в Европе в трех цветовых вариантах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

 Примечательно, что только модель Ultra в линейке S25, которая имеет титановую среднюю рамку, включает слово «Titanium» в названии. Хотя предыдущие сообщения намекали на керамическую заднюю панель, эта деталь не была подтверждена в последней утечке.

 Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет поставляться в двух конфигурациях системы хранения: 256 ГБ и 512 ГБ. По слухам, модель на 256 ГБ будет стоить от 1200 до 1300 евро, а вариант на 512 ГБ оценивается в диапазоне от 1300 до 1400 евро. Эти цены выглядят особенно высокими для устройства, в котором отсутствует телеобъектив.

#смартфоны #samsung #galaxy s25 #смартфоны samsung #galaxy s25 edge
Источник: gizmochina.com
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