Смартфон будет представлен в двух вариантах: с 256 и 512 ГБ памяти.

Компания Samsung хранит молчание относительно смартфона Galaxy S25 Edge с момента его демонстрации на CES 2025 и MWC в начале этого года, но появились новые утечки, чтобы заполнить пробелы информации. Согласно сообщению ресурса Android Headlines, модель Edge будет доступна в Европе в трех цветовых вариантах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Примечательно, что только модель Ultra в линейке S25, которая имеет титановую среднюю рамку, включает слово «Titanium» в названии. Хотя предыдущие сообщения намекали на керамическую заднюю панель, эта деталь не была подтверждена в последней утечке.

Ожидается, что Galaxy S25 Edge будет поставляться в двух конфигурациях системы хранения: 256 ГБ и 512 ГБ. По слухам, модель на 256 ГБ будет стоить от 1200 до 1300 евро, а вариант на 512 ГБ оценивается в диапазоне от 1300 до 1400 евро. Эти цены выглядят особенно высокими для устройства, в котором отсутствует телеобъектив.