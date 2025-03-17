Теперь минимальные цены на карты составляют 2759 и 719 долларов соответственно

Как бы не было печально для пользователей, но новые видеокарты от Nvidia и AMD становятся только дороже. Компания Asus — последний производитель, поднявший цены на свои модели RTX 5090 и RX 9070, при этом первая карта стоит от 2759 долларов, а вторая — от 719 долларов.

Текущая ситуация с видеокартами является повторением того, что произошло во время вызванного пандемией COVID-19 кризиса чипов несколько лет назад. Купить новый графический ускоритель практически невозможно, не прибегая к услугам перекупщиков, а цены розничных продавцов являются просто насмешкой над рекомендованными розничными ценами.

Например, Asus недавно повысила цену на свою GeForce RTX 5090 Astral OC. В начале февраля она уже составляла непомерные 3079 долларов. Теперь цена выросла до колоссальных 3359 долларов, что на 280 долларов больше предыдущей цены. Рекомендуемая розничная цена Nvidia для RTX 5090, напомню, составляет 1999 долларов. И хотя такие высококлассные карты стоят дороже, Astral OC должна была стоить 2800 долларов.

Даже менее премиальные модели стоят шокирующе дорого и только продолжают дорожать. Карта TUF OC стоит 3000 долларов, и даже неразогнанная версия карты стоит 2759 долларов после того, как Asus недавно подняла цену на 250 американских денежных знаков.

Это касается не только карт NVIDIA. Самая дешевая Radeon RX 9070 XT от Asus, рекомендованная розничная цена которой составляет $599, стоит $719 (модель Prime XT OC). Если кому-то нужна модель TUF XT OC, то придется быть готовым заплатить уже 800 долларов.

Самая дешевая RX 9070 от Asus, рекомендованная розничная цена которой составляет 549, оценивается компанией в 659 долларов, а модель TUF OC — 710 долларов.

Это касается не только потребителей, вынужденных терпеть высокие цены и фактическое отсутствие доступности. На прошлой неделе Хесе Мартинес, генеральный директор компании сборщика ПК PowerGPU, сказал, что его компании потребовалось две-три недели, чтобы получить первую партию карт RTX 5090 после запуска флагмана.

Мартинес сказал, что PowerGPU предлагает RTX 5090 в интервале от 3050 до 3100 доллараров для своих систем. И это даже не для моделей высокого класса, таких как Asus ROG Astral. Это цена на модели нижнего и среднего уровня.

Несколько дней назад AMD заявила, что вскоре ситуация с доступностью улучшится и карты RX 9070 и RX 9070 XT будут доступны по ценам, которые ожидают потребители, а достижение таких цен является главным приоритетом компании.