Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Qualcomm представила процессор Snapdragon G3 Gen 3 для портативных игровых устройств
AYANEO Pocket S2, Gaming Pad и OneXplayer ONEXSUGAR стали первыми устройствами на базе Snapdragon G3 Gen 3

 Новейший игровой портативный компьютер ONEXSUGAR от OneXPlayer будет оснащен восьмиядерным чипсетом Snapdragon G3 Gen 3, обеспечивающим 30-процентный прирост производительности центрального процессора и прирост мощности графического процессора на 28% по сравнению с его предшественником благодаря новейшему GPU Adreno A32 с поддержкой трассировки лучей. Что выделяет это устройство, так это его двухэкранный дизайн, обеспечивающий уникальный игровой опыт.

 Согласно информации OneXPlayer, модель ONEXSUGAR комплектуется 6,01-дюймовым основным дисплеем и 3,92-дюймовым дополнительным экраном. Дополнительный экран вращается почти на 360 градусов, что позволяет ему функционировать как дополнительный дисплей или встроенная подставка.

 Портативный компьютер также оснащен контроллерами, прикрепленными с помощью шарниров, хотя они не являются съемными. Из доступных изображений видно, что устройство выглядит толще, чем типичные игровые портативные компьютеры, вероятно, из-за двухэкранной конфигурации с дополнительными функциями.

 AYANEO также представила флагманскую модель Pocket S2 на базе платформы Android. Устройство оснащено 6,3-дюймовым IPS-дисплеем TrueColor разрешением 1440P. Компьютер рассчитан на длительные игровые сессии благодаря аккумуляторной батарее большой емкости, которая поддерживает быструю зарядку. Оптимизированная система охлаждения с большим радиатором и активным вентилятором охлаждения обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, как заявляет компания.

 Pocket S2 получил эргономичный дизайн с полностью металлической рамой с ЧПУ и изогнутым корпусом для удобного захвата руками. Улучшенные элементы управления включают обновленный джойстик Холла и линейный триггер Холла, а также два двигателя оси X для обратной связи.

 AYANEO Gaming Pad оснащен 8,3-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1440P с частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено большим аккумулятором и эффективной системой охлаждения игрового уровня для поддержания стабильной продолжительной работы. Устройство получило полностью металлическую рамку, обеспечивающую высокую прочность и отличный игровой опыт, утверждает AYANEO, в то время как вариант Explorer Edition включает прозрачную стеклянную заднюю крышку.

 Игровой планшет оснащен задним модулем камер с 50-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и фотосъемки. Планшет также оснащен шестиосевым гироскопом для точного управления движением.

 Помимо высокой производительности и отличному дизайну, игровой планшет поддерживает множество периферийных устройств, включая контроллеры, клавиатуры и мыши, что позволяет адаптировать устройство под разные предпочтения пользователей. К сожалению в пресс-релизе не упоминаются цены ни на одного из трех описанных выше устройств.

#qualcomm #ayaneo #onexplayer #onexsugar #ayaneo gaming pad #ayaneo pocket s2 #snapdragon g3 gen 3
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
12
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
13
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
8
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
В Киеве спрогнозировали дефицит газа в 4,5 млрд кубометров из-за повреждения газовой инфраструктуры
6
Amazon опубликовала списки самых продаваемых процессоров за февраль
3
Google Pixel 9a обходит Samsung Galaxy A56 в тестовых испытаниях перед запуском
1
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
3
Gigabyte официально представила топовую материнскую плату для оверклокинга Z890 AORUS Tachyon ICE
+
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
22
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
9
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
2
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
3
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

Yilec
21:48
А еще там говорят - опi3дали. Американцам - попутного ветра навстречу.
США намерены догнать Россию в строительстве ледоколов и освоении Арктики
Fess 11fess11
21:46
А современный триплэй застрял в жопе, что хуже?)
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:35
Нет, спасибо! Раз не делают Астралы - идут лесом!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:26
Специально проверил Oneplus 12 экран рядом с моим ips монитором LG UltraGear 32GR93, так на ips чёрный больше нравится-он более бархатный и не глянцевый, хотя на смартфоне более тёмный но не такой при...
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Дмитрий Малинин
21:19
Скорее не нужны за излишнюю цену, а так можно было бы взять!
Asus повышает цены на видеокарты GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070
Дмитрий Малинин
21:15
Смотрю фильмы на IPS 65 дюймовом Sony BRAVIA 2019 года и всё устраивает, посмотрю на войну технологий может когда-нибудь через несколько лет куплю 85 дюймовый тв выигравшей в гонке технологии!
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
Антон Корягин
21:12
Вердиктую : Если ты: кружишься, гнездо вьёшь, кредиты платишь, суетишься.. - ты выделяешь энергию. И наоборот, если ты: бухаешь на диване, деградируешь .. - твоей энергии не хватает чёрной дыре для п...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Валерий Агапов
21:06
Так сайт то начинался с этого и "Оверлокерс" про это( Википедия). Раньше разгоны были 50% и более. Это сейчас всё и так выжато.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
Антон Корягин
21:04
Тото я и чую, что как бухнёшь то и всё сразу на месте становится. А когда трезвый - то всё сразу вертится, кружится, куда то несётся, сворачивается.. Да и - истина в вине, вроде :) Короче кружит нас...
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
El Grechko
21:03
Нельзя всё валить на IBM. Сейчас вон модно прям в системную плату встраивать маленький процессор для управления железом мамки, в видеокарту также маленький процессор, в общем SONY могли выкупить лицен...
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем