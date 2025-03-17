AYANEO Pocket S2, Gaming Pad и OneXplayer ONEXSUGAR стали первыми устройствами на базе Snapdragon G3 Gen 3

Новейший игровой портативный компьютер ONEXSUGAR от OneXPlayer будет оснащен восьмиядерным чипсетом Snapdragon G3 Gen 3, обеспечивающим 30-процентный прирост производительности центрального процессора и прирост мощности графического процессора на 28% по сравнению с его предшественником благодаря новейшему GPU Adreno A32 с поддержкой трассировки лучей. Что выделяет это устройство, так это его двухэкранный дизайн, обеспечивающий уникальный игровой опыт.

Согласно информации OneXPlayer, модель ONEXSUGAR комплектуется 6,01-дюймовым основным дисплеем и 3,92-дюймовым дополнительным экраном. Дополнительный экран вращается почти на 360 градусов, что позволяет ему функционировать как дополнительный дисплей или встроенная подставка.

Портативный компьютер также оснащен контроллерами, прикрепленными с помощью шарниров, хотя они не являются съемными. Из доступных изображений видно, что устройство выглядит толще, чем типичные игровые портативные компьютеры, вероятно, из-за двухэкранной конфигурации с дополнительными функциями.

AYANEO также представила флагманскую модель Pocket S2 на базе платформы Android. Устройство оснащено 6,3-дюймовым IPS-дисплеем TrueColor разрешением 1440P. Компьютер рассчитан на длительные игровые сессии благодаря аккумуляторной батарее большой емкости, которая поддерживает быструю зарядку. Оптимизированная система охлаждения с большим радиатором и активным вентилятором охлаждения обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках, как заявляет компания.

Pocket S2 получил эргономичный дизайн с полностью металлической рамой с ЧПУ и изогнутым корпусом для удобного захвата руками. Улучшенные элементы управления включают обновленный джойстик Холла и линейный триггер Холла, а также два двигателя оси X для обратной связи.

AYANEO Gaming Pad оснащен 8,3-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1440P с частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено большим аккумулятором и эффективной системой охлаждения игрового уровня для поддержания стабильной продолжительной работы. Устройство получило полностью металлическую рамку, обеспечивающую высокую прочность и отличный игровой опыт, утверждает AYANEO, в то время как вариант Explorer Edition включает прозрачную стеклянную заднюю крышку.

Игровой планшет оснащен задним модулем камер с 50-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и фотосъемки. Планшет также оснащен шестиосевым гироскопом для точного управления движением.

Помимо высокой производительности и отличному дизайну, игровой планшет поддерживает множество периферийных устройств, включая контроллеры, клавиатуры и мыши, что позволяет адаптировать устройство под разные предпочтения пользователей. К сожалению в пресс-релизе не упоминаются цены ни на одного из трех описанных выше устройств.