Модель под названием EVO-X2 является очень компактным, но при этом мощным настольным компьютером

Вчера в сети появилось видео от ETA Prime, демонстрирующее будущую систему от неизвестной пока компании. Это был прототип, который сейчас находится в стадии активной разработки. Размер этой системы, безусловно, вызвал наибольший интерес, так как был самым маленьким из тех, что когда-либо приходилось видеть с процессорами AMD Strix Halo, являющимися новыми высокопроизводительным APU включающими до 16 ядер Zen 5 и до 40 графических вычислительных блоков на архитектуре RDNA 3.5.

Однако другая компания, на этот раз официально, работает над еще меньшей системой под названием EVO-X2. Этим производителем является GMKTech, заявившая о своих планах относительно линейки Strix Halo на прошедшем в январе мероприятии CES 2025. Однако мы мало что знали о дизайне, за исключением того, что это должен был быть мини-ПК.

Как показало новое изображение, представленное компанией вчера, система EVO-X2 на самом деле может быть настоящим мини-ПК. Модель GMKTech X1 с Strix Point уже была среди самых маленьких ПК на рынке с размерами 110,19 × 107,3 × 63,2 мм. Интересно, что версия на базе Strix Halo, похоже, не намного больше.

Несмотря на меньшие габариты, система на базе новейшей линейки гибридных процессоров AMD, как говорят, поддерживает энергопотребление до 140 Вт. Компания GMKTech пока не упоминала никаких изменений в системе охлаждения. Однако можно видеть, что расположение разъемов немного изменилось.

Мини-ПК GMKTech EVO-X2 станет одним из продуктов, которые компания представит послезавтра, 18 марта во время саммита AMD AI Summit, проходящим в Китае.