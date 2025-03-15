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Xiaomi тихо выпустила Redmi Note 14S
Несмотря на название, смартфон подозрительно похож на прошлогодний Redmi Note 13 Pro 4G

 Компания Xiaomi в лице своего суббренда Redmi тихо и без лишней суеты выпустила смартфон Redmi Note 14S. Теперь устройство представлено на официальном сайте компании в Чехии, раскрывая все подробности о себе.

 На первый взгляд, можно подумать, что это совершенно новая модель, но на самом деле нам уже приходилось видеть ее раньше. Redmi Note 14S по сути является переименованным Redmi Note 13 Pro 4G, который был первоначально выпущен в январе прошлого года.

 Единственное заметное изменение — это слегка обновленный дизайн задней панели. В остальном характеристики остаются идентичными, за исключением одной незначительной детали — Redmi Note 14S немного легче и имеет массу 179 граммов по сравнению со 188 граммами у предшественника.

 Телефон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. За работу смартфона отвечает чипсет Helio G99 Ultra от MediaTek, компанию которому составляют 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

 Чипсет Helio G99 поддерживает только сети 4G. Как ни странно, Xiaomi даже не указала, какая версия программного обеспечения HyperOS установлена на телефоне.

 На задней панели находится 200-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и бесполезный 2-мегапиксельный макросенсор. Спереди пользователь получит 16-мегапиксельную селфи-камеру.

 Автономная работа смартфона обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Также бренд Redmi включил оптический сканер отпечатков пальцев в дисплей. Одно небольшое, но заметное обновление новинки — это улучшенная защита от проникновения пыли и воды, повышенная со стандарта IP54 до IP64. Тем не менее по большей части это тот же телефон, что и прошлогодний Redmi Note 13 Pro 4G.

 Redmi Note 14S доступен в трех цветовых вариантах: синем, черном и фиолетовом. И его цена составляет 5999 чешских крон (примерно 260 долларов США) за единственную версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. О перспективах появления смартфона на других рынках пока ничего не известно.

#смартфоны #xiaomi #redmi #смартфоны xiaomi #смартфоны redmi #redmi note 14s #redmi note 13 pro 4g
Источник: gizmochina.com
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