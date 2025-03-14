Отныне компания MSI становится эксклюзивным партнером NVIDIA

Один из крупных партнеров по производству видеокарт компании AMD отсутствовал на специальном мероприятии, проведенном в Китае по случаю запуска серии Radeon RX 9070. MSI, которая сокращает своё присутствие на рынке графических процессоров AMD, подтвердила, что не планирует выпускать карты на архитектуре RDNA4.

В серии Radeon RX 5000 компания MSI выпустила целых 39 различных кастомных и референсных моделей. В серии Radeon RX 6000 на архитектуре RDNA2 у компании было такое же количество карт, но следующая серия была представлена всего четырьмя видеокартами.

Кроме того, карты на базе RDNA3 даже не получили ни одного из новых кулеров, и MSI просто переделала свои кулеры из серии RX 6000 для новых моделей.

Видеокарты серии MSI Radeon RX:

• Radeon RX 5000: 39 моделей;

• Radeon RX 6000: 39 моделей;

• Radeon RX 7000: 4 модели;

• Radeon RX 9000: не производятся.

MSI подтвердила, что не планирует выпускать какие-либо графические процессоры AMD для поколения RDNA4. Это заявление прозвучало как раз в тот момент, когда AMD, как ожидается, представит свою серию Radeon RX 9060 среднего уровня.

«Что касается вашего вопроса, то MSI не производит графические процессоры AMD в этом поколении». — заявил представитель MSI порталу Tom's Hardware.

Стоит отметить, что MSI также не выпускала графические процессоры серии Intel Arc Battlemage. У компании были карты Intel Arc Alchemist первого поколения, но они были ограничены лишь OEM-сегментом в Китае и не были доступны на розничном рынке. На данный момент можно с горечью констатировать, что MSI стала эксклюзивным партнером NVIDIA.